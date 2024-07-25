Украинские военные под Харьковым открыли стрельбу друг по другу: трое убиты, четверо ранены

Армия не стала разглашать, кто ответственен за произошедшее, но заявила, что оружие применялось по "личным", а не по военным причинам.

"В одном из подразделений военнослужащие применили огнестрельное оружие на почве личных отношений. В результате перестрелки трое военнослужащих были убиты и четверо получили ранения", - заявила региональная группировка украинской армии "Хортица".

Раненые получили серьезные травмы, на место происшествия прибыли должностные лица правоохранительных органов, говорится в сообщении.

"Руководством принимаются все необходимые меры для недопущения в дальнейшем подобных случаев", - добавили представители "Хортицы".

Насилие между военными является чувствительным вопросом и в России, и в Украине, но массовые обстрелы происходят редко.

В январе 2022 года 21-летний новобранец украинской национальной гвардии расстрелял четырех военнослужащих и одного мирного жителя из боевой винтовки на заводе по аэронавтике и исследованию космического пространства.

В мае 2024 года 57-летний российский военнослужащий, призванный в армию из штрафной колонии, расстрелял шестерых членов службы в Донецкой области.

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