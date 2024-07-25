России потребуется не менее пяти лет, чтобы полностью взять под свой контроль четыре региона Украины - Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Харьковскую области, заявил глава Генштаба Вооруженных сил Великобритании генерал Роли Уокер. Для достижения этих "минимальных целей" Москве придется потерять более 1,5 млн военнослужащих, считает командующий.
Генштаб Великобритании: Россия рискует потерять пять лет и 1,5 млн человек ради достижения "минимальных целей" в Украине (5)
Помимо потерь в живой силе российская армия лишится военного оснащения "на неподъемный миллиард долларов", добавил генерал, выступая на ежегодной конференции RUSI по наземным боевым действиям. Уокер сказал, что ему непонятно, как война в Украине может быть выгодна России.
При этом он признал, что и украинская армия в военном конфликте с Россией несет большие потери. "В длительной войне нет победителей. <...> Это тотальное разрушение и потерянные поколения для обеих сторон", - приводит газета Bild его слова.
Накануне Минобороны Великобритании сообщило, что Россия потеряла 550 000 военнослужащих с момента вторжения в Украину. В ведомстве считают, что Владимиру Путину потребуется пять лет, чтобы восстановить армию до состояния февраля 2022 года, и еще пять лет, чтобы "исправить недостатки", выявленные войной.
По данным британских разведслужб, май и июнь были одними из самых смертоносных месяцев для российской армии в связи с открытием нового фронта в Харьковском регионе и усилением наступления на Донбассе. За два месяца Вооруженные силы России потеряли 70 000 военных, не достигнув никаких серьезных выгод.
Официально Минобороны уже долгое время не раскрывало цифры ущерба. Однако в начале июня Путин впервые упомянул их. По его словам, потери российской армии составляют около 10 000 военнослужащих в месяц, или 270 000 военнослужащих за 27 месяцев войны, 135 000 из которых убиты.
Эти расчеты примерно совпадают с данными разведки США, которая сообщала, что к концу 2023 года российская армия потеряет в Украине около 120 000 солдат. Похожее число в начале мая назвал и министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, утверждавший, что убито 150 000 российских военнослужащих.
При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что предпочтительным вариантом Кремля для прекращения войны в Украине является "мирный процесс". "Россия никогда не отказывалась от мирного процесса, и мы по-прежнему к нему готовы. Наша задача - обеспечить безопасность и для нас, и для будущих поколений. Конечно, мирный процесс желателен", - сказал он 24 июля.
Киев тоже начал говорить о возможности прекращения конфликта мирным путем. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с министром иностранных дел Китая Ван И сказал, что Украина готова к "рациональным" переговорам с Россией о прекращении войны. "Украинская сторона хочет и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, они должны быть направлены на достижение справедливого и прочного мира", - сказал дипломат.
Ван И ответил, указав, что и Москва, и Киев "в разной степени" выразили готовность вести переговоры. "Несмотря на то, что обстоятельства и возможности для этого еще не созрели, мы поддерживаем все усилия, которые будут способствовать миру, мы готовы продолжать конструктивно действовать для достижения перемирия и возобновления переговоров", - подчеркнул он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. "Будем честны, если мы хотим положить конец войне, и у нас есть все силы для этого, и если мир объединится вокруг Украины - ну, мы будем разговаривать с теми, кто в России все решает", - пояснил президент Украины. Он добавил, что война должна быть прекращена как можно скорее.
В середине июня Владимир Путин впервые выдвинул свои требования к началу переговоров: Запад должен отменить международные санкции против России, а Киев, в свою очередь, отказаться от вступления в НАТО и вывести своих военнослужащих из четырех оккупированных Россией регионов - Херсонской, Запорожской, Донецкая и Луганской областей. Путин также потребовал "денацификации" Украины и статуса нейтральной, свободной от ядерного оружия страны. Зеленский эти условия отверг, назвав их очередным ультиматумом.
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