Официально Минобороны уже долгое время не раскрывало цифры ущерба. Однако в начале июня Путин впервые упомянул их. По его словам, потери российской армии составляют около 10 000 военнослужащих в месяц, или 270 000 военнослужащих за 27 месяцев войны, 135 000 из которых убиты.

Эти расчеты примерно совпадают с данными разведки США, которая сообщала, что к концу 2023 года российская армия потеряет в Украине около 120 000 солдат. Похожее число в начале мая назвал и министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, утверждавший, что убито 150 000 российских военнослужащих.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что предпочтительным вариантом Кремля для прекращения войны в Украине является "мирный процесс". "Россия никогда не отказывалась от мирного процесса, и мы по-прежнему к нему готовы. Наша задача - обеспечить безопасность и для нас, и для будущих поколений. Конечно, мирный процесс желателен", - сказал он 24 июля.

Киев тоже начал говорить о возможности прекращения конфликта мирным путем. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с министром иностранных дел Китая Ван И сказал, что Украина готова к "рациональным" переговорам с Россией о прекращении войны. "Украинская сторона хочет и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, они должны быть направлены на достижение справедливого и прочного мира", - сказал дипломат.