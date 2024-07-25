Главное за 25 июля Готовилось убийство госслужащего, диверсанты РФ планировали поджоги в странах Балтии и конфликт между приютом и заводчицей

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Любители собак и зоозащитники потрясены историей, которая тянется уже вторую неделю. В рижский приют от нерадивой хозяйки поступили две собаки в плачевном состоянии - стаффордширский терьер и американский питбультерьер. Животных готовы взять на попечение и лечить их заводчики, однако приют не отдает собак. В Facebook бурно обсуждается ситуация - люди разделились на два лагеря. TVNET+ поговорил с участниками конфликта.

"Сейчас бы его посадили в тюрьму", - прокомментировала латвийская певица Лайма Вайкуле рассуждение о том, что могло бы ждать Бориса Моисеева в современной России, в передаче RUS TVNET "В чём фишка?".

В юности романтические отношения складываются легко и быстро. В зрелом возрасте, с приобретенным опытом, все становится гораздо сложнее. Свидания могут стать настоящим испытанием, ведь надо не только найти подходящего человека, но и убедить друг друга в том, что на эти отношения стоит тратить время и чувства.

Остров Святого Мейнарда в Икшкиле посреди Даугавы – популярное место у туристов, а почему бы и нет – если иногда появляется редкая возможность добраться до него, не замочив ноги. Появится ли такая возможность этим летом?

Международный олимпийский комитет (МОК) в среду утвердил местом проведения зимних Олимпийских игр 2030 года альпийские регионы Франции, а четыре года спустя Олимпийские игры пройдут в американском городе Солт-Лейк-Сити.

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