В уходящий рабочий день произошло много важных событий - диверсанты из РФ планировали поджоги в странах Балтии, разгорается конфликт между заводчицей и приютом, а Жданок проиграла в ЕСПЧ дело о запрете участия в выборах в Сейм. Об этих и других новостях четверга, 25 июля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 25 июля ⟩ Готовилось убийство госслужащего, диверсанты РФ планировали поджоги в странах Балтии и конфликт между приютом и заводчицей
Новости Латвии:
Государственная полиция арестовала пять человек по подозрению в возможной подготовке к убийству государственного должностного лица, подтвердила представитель полиции Симона Гравите.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал соразмерной норму, которая запретила теперь уже бывшему депутату Европарламента Татьяне Жданок (РСЛ) участвовать в выборах в Сейм 2018 года, свидетельствует опубликованное судом решение.
Невысокому Роберту в школе не нравилось, несколько одноклассников высмеивали его, делали оскорбительные замечания, поэтому среднюю школу он окончил на удаленке. Его особо ничего не интересовало, учиться не хотелось, не было настроя и на работу. Родители ждали, что он сам поймет, что делать дальше, решит, где работать или учиться, но время шло, а Роберт ничего не делал. После окончания школы прошло уже несколько лет, парень неофициально работает на временных работах и особо не знает, как устроить свою жизнь.
У населения есть основания надеяться, что рост цен на продукты питания будет медленным, и, если погода продолжит оставаться благоприятной, есть надежда, что цены на некоторые фрукты и овощи упадут, сообщает издание Diena.
При обходе рижских кебабниц становится ясно, что знание латышского языка их персоналом очень слабое - чаще всего работники понимают только отдельные фразы, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.
За рубежом:
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что нейтрализовала группу российских диверсантов, которые готовили поджоги торговых центров на территории Украины, Польши и стран Балтии.
Российские дроны уже вторую ночь подряд атаковали южный портовый в Украине город Измаил, нанеся ущерб инфраструктуре, сообщили в четверг украинские официальные лица, добавив, что несколько российских беспилотников влетели в воздушное пространство Румынии.
Орудующие в Эстонии мошенники изобретают все более изощренные схемы обмана. Используя современные технологии и психологические уловки, злоумышленники ловко манипулируют доверчивыми гражданами, лишая их значительных сумм денег, сообщает Rus.Postimees.
В одном из подразделений украинской армии в Харьковской области произошла перестрелка, в результате которой были убиты трое военнослужащих и серьезно ранены четверо, сообщила в среду армия Украины.
Агрессивные попытки России удержать "братский украинский народ" под своим контролем привели к тому, что теперь подавляющее большинство жителей свободных от оккупации территорий Украины говорит в быту на украинском и больше не считает русских братским народом. Таковы данные последнего опроса социологической компании Центр Разумкова.
За последние два года в СМИ появлялось бесчисленное количество изображений окровавленных украинцев. Эти люди - герои, пострадавшие от вторгшихся на их родину российских оккупантов. Иван выглядит, мягко говоря, жутковато. Его лицо в повязках. Под глазом фингал. В носу какая-то трубка, назначения которой Иван не знает. "Я не могу дышать через нос. Только через рот", - поясняет он. Рука в гипсе, впереди операция, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
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