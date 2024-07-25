Компания Gjensidige продает свой бизнес в странах Балтии. Что это поменяет на рынке?

Норвежская страховая компания Gjensidige Forsikring продаст за 80 млн евро свою дочернюю компанию в странах Балтии ADB Gjensidige (Gjensidige Baltics) базирующейся в Германии международной страховой группе Ergo International.
Соглашение еще должно быть одобрено органами по надзору за конкуренцией.
Исполнительный директор Gjensidige Гейр Холмгрен, комментируя продажу бизнеса в Балтии, отметил, что компания в дальнейшем будет концентрироваться на скандинавском рынке. Сделка не окажет существенного влияния на финансовые показатели группы Gjensidige, и финансовые прогнозы группы не изменятся, однако ожидается, что сделка приведет к бухгалтерскому убытку в размере около 120 млн норвежских крон (10 млн евро) в третьем квартале 2024 года.
В Ergo отметили, что сделка еще должна быть одобрена органами по надзору за конкуренцией в Литве, Латвии и Эстонии. Только после успешного завершения сделки ADB Gjensidige юридически перейдет в собственность Ergo, а до этого компании продолжат работать раздельно.
После завершения сделки ADB Gjensidige будет интегрирована в Ergo, и деятельность обоих страховщиков будет объединена, однако это не затронет клиентов, партнеров и брокеров - все договоры останутся в силе.
Председатель правления Ergo в странах Балтии Урсула Клара Дешка отметила, что балтийский страховой рынок имеет хороший бизнес-потенциал, что соответствует международной бизнес-стратегии Ergo. Объединение сильных сторон Ergo и Gjensidige в области обслуживания и продаж создаст платформу для дальнейших инноваций и развития страховых услуг в странах Балтии.
В Gjensidige Baltics работает 659 сотрудников. Компания предлагает продукты общего страхования частным и коммерческим клиентам в Литве, Латвии и Эстонии.
В целом в компаниях группы в Норвегии, Дании, Швеции и странах Балтии работают почти 4500 человек. Операционная прибыль группы в 2023 году составила 36 млрд норвежских крон, общая сумма активов - 148 млрд норвежских крон.
Ergo International базируется в Дюссельдорфе (Германия), а ее крупнейшим акционером является международная перестраховочная компания Munich Re. В странах Балтии компания представлена группой страховых компаний Ergo.
В Латвии работают филиалы Ergo Insurance и Ergo Life Insurance, которые в 2023 году выписали брутто-премии на общую сумму 89,908 млн евро, что на 6,4% больше, чем в 2022 году.
Эта сделка не окажет существенного влияния на страховой рынок в странах Балтии считает Янис Абашин, президент Ассоциации страховщиков Латвии (LAA).
По его словам, влияние на рынок будет небольшим, поскольку в результате слияния двух игроков среднего звена появится третий по величине игрок на рынке с долей страхования рисков примерно 20%.
"Это разумный и хороший шаг - объединение двух средних страховщиков и превращение их в одного крупного игрока на рынке", - сказал Абашин.
Президент LAA подчеркнул, что в Латвии услуги восьми страховщиков по-прежнему будут доступны потребителям в сфере страховании рисков, что, по мнению Абашина, достаточно хорошо для рынка такого размера.
Абашин считает, что это также заставит крупных игроков рынка еще больше задуматься о развитии продаж услуг, информационных технологий - всего, что ориентировано на клиента.
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