Компания Gjensidige продает свой бизнес в странах Балтии. Что это поменяет на рынке?

В Gjensidige Baltics работает 659 сотрудников. Компания предлагает продукты общего страхования частным и коммерческим клиентам в Литве, Латвии и Эстонии.

В целом в компаниях группы в Норвегии, Дании, Швеции и странах Балтии работают почти 4500 человек. Операционная прибыль группы в 2023 году составила 36 млрд норвежских крон, общая сумма активов - 148 млрд норвежских крон.

Ergo International базируется в Дюссельдорфе (Германия), а ее крупнейшим акционером является международная перестраховочная компания Munich Re. В странах Балтии компания представлена группой страховых компаний Ergo.

В Латвии работают филиалы Ergo Insurance и Ergo Life Insurance, которые в 2023 году выписали брутто-премии на общую сумму 89,908 млн евро, что на 6,4% больше, чем в 2022 году.

Эта сделка не окажет существенного влияния на страховой рынок в странах Балтии считает Янис Абашин, президент Ассоциации страховщиков Латвии (LAA).

По его словам, влияние на рынок будет небольшим, поскольку в результате слияния двух игроков среднего звена появится третий по величине игрок на рынке с долей страхования рисков примерно 20%.

"Это разумный и хороший шаг - объединение двух средних страховщиков и превращение их в одного крупного игрока на рынке", - сказал Абашин.

Президент LAA подчеркнул, что в Латвии услуги восьми страховщиков по-прежнему будут доступны потребителям в сфере страховании рисков, что, по мнению Абашина, достаточно хорошо для рынка такого размера.

Абашин считает, что это также заставит крупных игроков рынка еще больше задуматься о развитии продаж услуг, информационных технологий - всего, что ориентировано на клиента.

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