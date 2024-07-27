Подсчитано, сколько лет работают жители Латвии

В четверг, 25 июля, Eurostat опубликовал данные, которые говорят о том, что латвийцы могут ожидать, что их трудовая жизнь составит в среднем 37 лет. При этом в странах с наиболее активной трудовой деятельностью этот период превышает 40 лет, сообщает Rus.LSM со ссылкой на Eng.LSM.lv.
В 2023 году ожидаемая средняя продолжительность трудовой жизни для нынешних 15-летних подростков в ЕС составила 36,9 года, что почти идентично показателю в Латвии.
Однако длительность трудовой жизни значительно различается в разных странах ЕС. В 2023 году в некоторых странах ЕС она превышала 40 лет.
Самые высокие показатели зарегистрированы в Нидерландах (43,7 года), Швеции (43,1 года) и Дании (41,3 года). Самая короткая трудовая жизнь прогнозируется в Румынии (32,2 года), Италии (32,9 года) и Хорватии (34 года). В целом в Северной Европе продолжительность трудовой жизни, как правило, дольше, чем в южных странах Европы.
Существует также гендерное различие: для мужчин в ЕС средняя продолжительность трудовой жизни составляет 39 лет, причем наибольшая зафиксирована в Нидерландах (45,7 года), Швеции (44,1 года), Дании и Ирландии (в обеих по 42,8 года). Самая короткая - в Хорватии (35,4 года), Болгарии и Румынии (в обеих по 35,6 года).
Средняя продолжительность трудовой жизни в ЕС для женщин составляет 34,7 года. Наибольшая зафиксирована в Швеции (41,9 года), за ней следуют Нидерланды и Эстония (в обеих по 41,5 года). Самая короткая - в Италии (28,3 года), Румынии (28,5 года) и Греции (30,6 года).
В Латвии почти нет гендерной разницы: мужчины работают в среднем 37,1 года, а женщины - 37 лет.
С 2013 года средняя продолжительность трудовой жизни в ЕС постепенно увеличивалась. В 2020 году этот показатель впервые снизился из-за пандемии Covid-19, но уже в 2021 году он вернулся к допандемийному уровню.
В Латвии показатель продолжительности трудовой жизни вырос с 34,6 года в 2014 году до 37 лет в 2023 году, увеличившись на 2,5 года за неполные десять лет.
Однако продолжительность трудовой жизни, которая близка к средней по ЕС, не означает, что у латвийцев такая же средняя продолжительность пенсионного периода.
По другим данным Eurostat видно, что продолжительность жизни в Латвии одна из самых коротких в Европе, а количество здоровых лет жизни латвийцев также невелико по сравнению с другими странами ЕС.
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