Подсчитано, сколько лет работают жители Латвии

В 2023 году ожидаемая средняя продолжительность трудовой жизни для нынешних 15-летних подростков в ЕС составила 36,9 года, что почти идентично показателю в Латвии.

Однако длительность трудовой жизни значительно различается в разных странах ЕС. В 2023 году в некоторых странах ЕС она превышала 40 лет.

Самые высокие показатели зарегистрированы в Нидерландах (43,7 года), Швеции (43,1 года) и Дании (41,3 года). Самая короткая трудовая жизнь прогнозируется в Румынии (32,2 года), Италии (32,9 года) и Хорватии (34 года). В целом в Северной Европе продолжительность трудовой жизни, как правило, дольше, чем в южных странах Европы.

Существует также гендерное различие: для мужчин в ЕС средняя продолжительность трудовой жизни составляет 39 лет, причем наибольшая зафиксирована в Нидерландах (45,7 года), Швеции (44,1 года), Дании и Ирландии (в обеих по 42,8 года). Самая короткая - в Хорватии (35,4 года), Болгарии и Румынии (в обеих по 35,6 года).