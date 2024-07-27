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Полиция ищет двух братьев. В последний раз их видели у отца в Риге

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Полиция ищет
Полиция ищет Фото: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает пропавших без вести Рафаэля Кактиниекса 2012 года рождения и Рудольфа Кактиниекса 2018 года рождения.

Мальчиков последний раз видели 26 июня этого года в Риге на улице Эзермалас в доме их отца, и до сих пор их местонахождение неизвестно.

Полиция просит осмотреть фотографии мальчиков и отозваться всех, кто обладает информацией о их возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.

Фото: Рафаэль

Фото: Valsts policija

Фото: Рудольф

Фото: Valsts policija

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