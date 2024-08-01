Если бывший президент США Дональд Трамп вернётся в Белый дом в 2025 году (букмекеры оценивают его шансы в 60% или даже выше), сумеет ли он ослабить доллар? Ведь это горячее желание не только самого Трампа, но и баллотирующегося вместе с ним кандидата в вице-президенты сенатора Джей Ди Вэнса. Они считают, что надо что-то сделать, чтобы вернуть былую славу американской промышленности, и, по их мнению, лучший способ достичь этой цели – ввести высокие пошлины и девальвировать доллар.

Вэнс, проделавший путь от яростного противника Трампа до его вернейшего сторонника, неоднократно заявлял, что сильный доллар снижает конкурентоспособность рабочей силы США. Этот аргумент увлекает прессу, потому что больше похож на разговоры о спорте, а не на скучную экономику, при этом комментаторы сосредоточили внимание на том факте, что президент США оказывает крайне мало влияния на мировые валютные рынки. Да, уже накоплена большая история (неудачных) попыток президентов и министров финансов толкать доллар вверх или вниз своими заявлениями. Кроме того, многие прогнозируют, что угроза сокращения налогов и повышения пошлин Трампом будет в реальности толкать процентные ставки вверх, укрепляя доллар.

Однако, торопясь указать на недостатки идей Трампа, а это первая реакция ведущих СМИ на любую предлагаемую меру под лозунгом "Сделать Америку снова великой", они не уделяют должного внимания одной детали. Довольные американские туристы, которые этим летом шумят в Европе и Азии, хорошо знают, что доллар сейчас действительно очень укрепился. И это особенно заметно, если взглянуть на индикаторы силы доллара, учитывающие покупательную способность различных валют. Как показывают любые широкие индикаторы "реального обменного курса доллара", которые учитывают сравнительную инфляцию в странах, являющихся основными торговыми партнёрами Америки, курс доллара сейчас намного выше нормального исторического уровня. Только его пиковые значения в 1985 и 2002 годах выглядят отдалённо сопоставимыми, и в обоих случаях курс доллар резко снижался в последующие годы.