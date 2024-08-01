В домах престарелых и центрах ухода повышаются цены: где и на сколько?

Например, до сих пор за проживание человека в одноместном номере в центре социальной помощи Rīga нужно было платить 36 евро в сутки, а в двухместном номере - 33 евро в сутки.

Новые цены предусматривают увеличение этой платы до 41,50 и 39 евро в день соответственно.

В учреждении длительного ухода и социальной реабилитации обеспечивается полный уход и социальная реабилитация для лица, неспособного по причине возраста или состояния здоровья заботиться о себе, а также жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Учреждения оказывают не только услуги длительного социального ухода и социальной реабилитации, но и отдельные виды платных услуг, направленных на развитие детей с очень тяжелыми функциональными нарушениями, в том числе с тяжелыми и очень тяжелыми нарушениями психического и физического развития.

Ранее Министерство благосостояния указывало, что установленные в настоящее время цены на платные услуги больше не соответствуют фактическим затратам, поэтому необходимо определить новые цены на платные услуги.