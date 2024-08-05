Международная торговля — это сложная игра, где баланс достигается учётом интересов всех участников. Среди них особенно выделяются США, ЕС и Китай. Как Латвия, находясь в орбите Запада, взаимодействует с ключевым игроком Востока?

В 2023 году Китай занимал третье место среди крупнейших экспортных партнёров ЕС (8,8%), уступая только США (19,7%) и Великобритании (13,1%).

Среди стран-импортёров в ЕС Китай в прошлом году был на первом месте (20,5%), опережая США (13,7%) и Великобританию (7,2%).

Китайские показатели в сравнении с началом 2000-х выросли вдвое. Рост влияния Поднебесной в торговле с Европой особенно впечатляет на фоне более стабильной доли США в торговом обороте ЕС, которая сейчас вернулась на тот же уровень, что и два десятилетия назад.

Для Латвии, как и для многих других европейских стран, торговля с Поднебесной становится всё более значимой. Вопрос в том, как Латвия будет адаптироваться к этому новому экономическому ландшафту и использовать его в своих интересах.