Автотранспортная дирекция комментирует выявленные в ходе ревизии Госконтроля проблемы

ATD отмечает, что определение объема гарантированных государством услуг общественного транспорта позволит на начальном этапе предоставлять услуги, которые являются обязательными. Дальнейшее развитие маршрутной сети и ее соответствие социальным, экономическим и хозяйственным целям будет возможно только в том случае, если они будут согласованы с расходами государственного бюджета.

ATD также намерена внести предложения и совместно с Министерством сообщения усовершенствовать критерии создания, пересмотра и закрытия коммерческих маршрутов и услуг, поскольку открытие и эксплуатация нескольких новых коммерческих маршрутов в этом году выявило ряд предпосылок, которые необходимо учитывать в будущем при совершенствовании отраслевых норм, например, в ситуациях, когда перевозчик прекращает обслуживание коммерческого маршрута.

Дирекция отмечает, что ATD реализует меры по изменению привычек пассажиров в сторону более широкого использования общественного транспорта.

В целом дирекция считает, что по результатам ревизии получены рекомендации, которые помогут устранить недостатки и недочеты не только в секторе региональных перевозок, но и в законе об услугах общественного транспорта.

Дирекция также пояснила, что в секторе общественного транспорта все еще ощущаются последствия пандемии Covid-19, когда изменился привычный режим работы, что повлияло на использование общественного транспорта. Кроме того, ATD регулярно проводит опросы общественного мнения, результаты которых свидетельствуют о преимущественно положительном отношении населения к услугам общественного транспорта. В то же время запуск долгосрочных договоров с 2021 по 2022 год улучшил качество услуг.

При этом дирекция не согласна с выводом ревизоров об отсутствии единого подхода к маршрутной сети.

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