Компанию-перевозчика обвиняют в выплате "серых" зарплат более чем на 1 млн евро

Речь идет о компании, работающей в сфере грузоперевозок.

В марте 2023 года в рамках досудебного расследования правоохранители провели обыски на объектах, связанных с хозяйственной деятельностью компании, в ходе которых были изъяты различные вещественные доказательства, в частности деньги, предназначенные для выплаты "серых" зарплат.

В дальнейшем следователи обнаружили, что с августа 2019 года по март 2023 года компания выплатила сотрудникам неучтенную зарплату в размере 1,2 миллиона евро и уклонилась от уплаты налогов на сумму почти 1 миллион евро. В рамках уголовного дела арестовано недвижимое имущество на сумму более 500 тысяч евро.

Дело было передано в суд по статьям 217.1 и 218.2 Уголовного закона - нарушение правил оплаты труда и уклонение от уплаты налогов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!