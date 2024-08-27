В Центр защиты прав потребителей (PTAC) продолжают поступать заявления от разочарованных клиентов туроператора Fisom о возврате средств. На данный момент поступило более 60 заявок, и их количество увеличивается с каждым днем. Однако оказалось, что некоторые услуги оплачивались наличными без чека, и на возврат денег в этих случаях надеяться не приходится, сообщают TV3 Ziņas.
Скандал с туроператором Fisom: некоторым пострадавшим могут вернуть не все деньги
Дочь Мартиньша - одна из тех, кто так и не побывал в поездке, организованной Fisom. Она сама откладывала на нее деньги, но теперь надеется и ждет, что ей их вернут.
Отец рассказывает, что дочь уже пережила первый шок и сейчас думает, куда поехать на свой день рождения, так как очень надеется на возврат денег.
По словам PTAC, путешественники, заключившие договор с туроператором, но застрявшие за границей или вообще не получившие услуги из-за халатности оператора, могут потребовать возврата денег.
В случае с дочерью Мартиньша был подписан договор с туроператором Fisom. На нем стоят подписи дочери и ее отца. Но Fisom не подписал контракт.
"Мы посмотрим, как это будет трактоваться с юридической точки зрения. Он заключен. Или нет?" - говорит отец.
Представитель Центра защиты прав потребителей поясняет, что это тот случай, когда деньги, скорее всего, будут возвращены.
На данный момент уже поступило более 60 заявок, и их количество увеличивается с каждым днем. В PTAC обращают внимание на то, что к заявлению необходимо приложить договор и документы, подтверждающие произведенную оплату.
Если услуга была оплачена наличными, а чек взамен не получен, то надежды на возврат денег нет.
"Например, уроки серфинга или завтрак, но оплата производилась наличными, и нет никаких документов, подтверждающих факт оплаты", - сказали в PTAC.
Тем временем полиция продолжает расследование в отношении причастного к скандалу туроператора Fisom. Юристы PTAC также общаются с представителями компании.
"Постоянно предпринимаются попытки связаться с коммерсантом или его представителем, поскольку заявление о неплатежеспособности не было подано. Но это общение очень скупое и со стороны торговца", - отмечают в PTAC.
Также в ближайшее время правительство получит отчет о расходах на репатриацию путешественников. Конкретную сумму Центр защиты прав потребителей пока не называет. Известно, что репатриация осуществлялась при сотрудничестве с туристической компанией.
PTAC не раскрыла название компании, но TV3 Ziņas выяснили, что это туристическое агентство Averoja.
"Мы были тем агентством, которое все это организовало с латвийской стороны. Мы искали партнеров, составляли цены, согласовывали все это с PTAC и Минэкономики. Мы были единственными из латвийских агентств", - сказали в турфирме.
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