Скандал с туроператором Fisom: некоторым пострадавшим могут вернуть не все деньги

Дочь Мартиньша - одна из тех, кто так и не побывал в поездке, организованной Fisom. Она сама откладывала на нее деньги, но теперь надеется и ждет, что ей их вернут.

Отец рассказывает, что дочь уже пережила первый шок и сейчас думает, куда поехать на свой день рождения, так как очень надеется на возврат денег.

По словам PTAC, путешественники, заключившие договор с туроператором, но застрявшие за границей или вообще не получившие услуги из-за халатности оператора, могут потребовать возврата денег.

В случае с дочерью Мартиньша был подписан договор с туроператором Fisom. На нем стоят подписи дочери и ее отца. Но Fisom не подписал контракт.

"Мы посмотрим, как это будет трактоваться с юридической точки зрения. Он заключен. Или нет?" - говорит отец.

Представитель Центра защиты прав потребителей поясняет, что это тот случай, когда деньги, скорее всего, будут возвращены.