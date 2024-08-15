За последние десять лет ожидаемая продолжительность жизни в Латвии возросла с 74,3 до 75,9 года. Хотя это заметный прогресс, Латвия все еще остается среди стран ЕС с самыми низкими показателями. Между тем увеличение продолжительности жизни приводит и к увеличению срока активной трудовой деятельности. За тот же период он вырос с 34,8 года в 2013 году до 37 лет в 2023 году. Таким образом, новые поколения жителей Латвии будут наслаждаться не только более долгой, но и более насыщенной трудовой жизнью.
В Латвии за период с 2013 по 2023 год ожидаемая продолжительность трудовой жизни выросла на 2,2 года, увеличившись с 34,8 до 37 лет.
Для мужчин этот показатель вырос на 2 года - с 35,1 до 37,1 года, а для женщин - на 2,5 года - с 34,5 до 37 лет.