За последние десять лет ожидаемая продолжительность жизни в Латвии возросла с 74,3 до 75,9 года. Хотя это заметный прогресс, Латвия все еще остается среди стран ЕС с самыми низкими показателями. Между тем увеличение продолжительности жизни приводит и к увеличению срока активной трудовой деятельности. За тот же период он вырос с 34,8 года в 2013 году до 37 лет в 2023 году. Таким образом, новые поколения жителей Латвии будут наслаждаться не только более долгой, но и более насыщенной трудовой жизнью.