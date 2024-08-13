С 2015 года удвоилось число иностранных работников в Латвии. Из каких стран приехало больше всего?

В 2015 году действовало чуть более 8000 видов на жительство, из них 6694 - для работников, остальные - для членов их семей. А в 2024 году выданы 17 726 видов на жительство, из них 15 558 - работникам.

В 2024 году наблюдается уменьшение количества разрешений на временное проживание по сравнению с пиковым показателем 2021 года, когда в Латвии действовало в общей сложности 18 024 разрешения.

Янис Лиелпетерис, член правления Латвийской торгово-промышленной палаты, объяснил, какие процессы способствовали изменениям в привлечении иностранной рабочей силы: "Если оглянуться на последние 10 лет, то была огромная волна эмиграции из Латвии, местной рабочей силы не хватает. Если не будет серьезных кризисов, то главной проблемой будет наличие рабочей силы".

В настоящее время наибольшее количество трудовых мигрантов в Латвии - из Украины (3347), за ней следуют Узбекистан (2549) и Беларусь (1423).

За девять лет больше всего сократилось количество трудовых мигрантов из Болгарии, упало также количество работников из России и Литвы.

Наибольший численный прирост работников из-за рубежа приходится на Узбекистан - с 91 человека в 2015 году до 2549 человек в 2024 году В Латвии также наблюдается рост числа работников из Украины, Индии и Беларуси.

Также значительно увеличилось число работников из Таджикистана - с 4 действительных разрешений на временное проживание в 2015 году до 483 в 2024 году.

Андрис Бите, глава Конфедерации работодателей Латвии, считает, что в ближайшие 10 лет число трудовых мигрантов в Латвии снова удвоится.

"Я должен сказать - да. И вопрос в том, как мы будем с этим жить. Как работодатели, мы предлагаем стране возможность посмотреть на ошибки Швеции или на положительный пример Финляндии. Это не привело к плохим социальным последствиям", - отметил Бите.

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