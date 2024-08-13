Фото Lido открыл ресторан с новой концепцией: в чем его "фишка"?

Новый ресторан открылся в понедельник, 12 августа. В нем реализован новый для сети подход к обслуживанию клиентов: посетители набирают себе еду самостоятельно. Обычно в ресторанах Lido тарелки для покупателей заполняют работники.

По словам Риты Аузини, новая концепция обслуживания основана на различных аспектах, но главная причина - компания не хочет выбрасывать продукты, поэтому идея заключается в том, что клиент кладет себе столько еды, сколько может съесть.

"К такому решению нас подтолкнули общественная осведомленность и "зеленое" мышление", - пояснила она.

"Конечно, мы осознаем риски, связанные с концепцией самообслуживания, но мы посмотрим, как она будет работать, а затем примем решение о дальнейшем развитии концепции", - добавила Аузиня.

Как уточняет компания, в то же время в новом ресторане работают более 30 сотрудников, на которых ложится ответственность за приготовление блюд, помощь клиентам, поддержание чистоты и порядка. При этом для обслуживания посетителей также планируется использовать современные технологии: роботов для мытья посуды, чистки пола, автоматические тележки для подносов и т. д.

Lido зарегистрировано в 1991 году, его уставный капитал составляет почти 1,3 миллиона евро. В концерн входят SIA Lido nekustamie īpašumi, а также три эстонские компании - Lido Eesti, Lido Mustamae, ODIL Eesti.

В финансовом году с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года Lido работало с оборотом 51,98 миллиона евро и прибылью 1,373 миллиона евро. Финансовые данные после этого периода пока не обнародованы.

Галерея: Новый ресторан Lido в Rīga Plaza

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