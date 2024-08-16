Каждый пятый латвийский грузоперевозчик работает с РФ

АТД отмечает, что латвийские перевозчики ищут альтернативы и осваивают новые рынки, так как российский рынок за последние годы стал менее "привлекательным". В то же время при формировании бюджета на 2024 год АТД учла вероятность того, что в сложившейся геополитической ситуации международные перевозки в страны-агрессоры могут быть прекращены.

АТД отмечает, что в 2024 году к 26 июля выдано в общей сложности 536 разрешений на перевозки в Азербайджан, Армению и Грузию. Количество латвийских перевозчиков, использующих этот коридор перевозок, составляет примерно 1% от всех лицензированных в Латвии международных грузоперевозчиков.

На перевозки в страны Центральной Азии до 26 июля латвийским перевозчикам было выдано в общей сложности 2811 разрешений. Число перевозчиков, осуществляющих грузоперевозки в страны Центральной Азии, составляет приблизительно 3% от всех лицензированных в Латвии международных грузоперевозчиков.

В дирекции дополняют, что часть латвийских автоперевозчиков пытается использовать юго-восточные коридоры для осуществления перевозок в Грузию, Армению, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, о чем свидетельствует запрос на разрешения в этом направлении. Однако из-за географического положения Латвии пройденные расстояния и издержки гораздо больше, чем у дислоцированных в Центральной Европе автоперевозчиков, поэтому трудно конкурировать.

Белорусским перевозчикам с середины апреля 2022 года запрещено осуществлять грузовые автоперевозки по территории Евросоюза (ЕС). По этой причине с 2023 года Беларусь не осуществляет международный однократный обмен разрешениями на автоперевозки со странами ЕС, и перевозчики стран ЕС при въезде на территорию Беларуси могут приобрести разрешения на международные грузовые автоперевозки в белорусской транспортной инспекции.

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