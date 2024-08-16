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Пленные и уничтожение врагов. Опубликовано видео с первыми часами нападения на Курскую область (2)

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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no Kurskas operācijas pirmajām stundām

Разминирование, нарушение границы, уничтожение оборонительных линий противника, работа авиации, артиллерии и пленные. Так проведенную 6 августа операцию в России характеризуют Вооруженные силы Украины, опубликовав видео, на котором запечатлены первые часы проведенной украинцами операции в Курской области.

Вооруженные силы Украины сообщают, что это день, который войдет в историю войны России и Украины. Тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и информационная тишина стали решающими на начальном этапе операции.

Как ранее сообщалось, в ответ на атаку Украины в Курской области Россия перебросила с оккупированных территорий Украины в Курскую область несколько бригад по тысяче военнослужащих в каждой.

Два источника, близких к западным разведслужбам, сообщили CNN, что Россия пока не собирается перебрасывать крупнейшие и наиболее хорошо обученные подразделения в Курскую область.

CNN напоминает, что Вооруженные силы России на украинском фронте исчисляются сотнями тысяч военнослужащих, поэтому "перевод нескольких тысяч в краткосрочной перспективе может не иметь серьезных последствий".

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