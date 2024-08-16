⚡️ Airborne assault military of the Armed Forces of Ukraine published footage of the first hours of the offensive operation of the Defense Forces in kursk region of russian federation on August 6.



Current fundraising for the Armed Forces of Ukraine.

💸 PayPal… pic.twitter.com/psEGaIamfR — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) August 16, 2024

Вооруженные силы Украины сообщают, что это день, который войдет в историю войны России и Украины. Тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и информационная тишина стали решающими на начальном этапе операции.

Как ранее сообщалось, в ответ на атаку Украины в Курской области Россия перебросила с оккупированных территорий Украины в Курскую область несколько бригад по тысяче военнослужащих в каждой.

Два источника, близких к западным разведслужбам, сообщили CNN, что Россия пока не собирается перебрасывать крупнейшие и наиболее хорошо обученные подразделения в Курскую область.

CNN напоминает, что Вооруженные силы России на украинском фронте исчисляются сотнями тысяч военнослужащих, поэтому "перевод нескольких тысяч в краткосрочной перспективе может не иметь серьезных последствий".

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