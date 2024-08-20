До 10 000 тонн в год: у берегов Рои и Мерсрагса планируют разводить форель

В качестве наиболее подходящих для аквакультуры участков выбраны побережье Рои и Мерсрагса. Площадь участка в Рое составляет 3,69 кв. км, в Мерсрагсе - 1,97 кв. км.

Президент Латвийского союза рыбной промышленности и совладелец ООО Karavela Янис Энделе оценивает проект положительно и рад тому, что есть предприимчивые люди, которые могут принести в Латвию знания о морской аквакультуре и привлечь необходимое для проекта финансирование.

"Главное преимущество этого проекта в том, что мы сможем заменить импортную рыбу на местную - будем покупать свежую продукцию в супермаркетах, а деньги останутся в Латвии", - говорит он, добавляя, что это позволит создать и новые предприятия, которые будут заниматься переработкой рыбы.

Энделе отмечает, что проекты морской аквакультуры широко распространены в странах Балтийского региона - Дании, Швеции и Финляндии. У предпринимателей, которые хотят выращивать форель в Рижском заливе, имеется большой опыт экспорта рыбной продукции, что немаловажно, поскольку Латвия в будущем, вероятно, тоже будет экспортировать форель.

В то же время природоохранные организации обеспокоены планируемым строительством аквакультурных ферм в Рижском заливе, считают проект серьезной угрозой для экосистемы Балтийского моря и нарушением международных природоохранных обязательств.

Эксперты ведущих научных учреждений Латвии, государственных учреждений и природоохранных организаций заявили, что аквакультурные объекты такого масштаба приведут к значительному росту загрязнения Рижского залива и ухудшат общее состояние моря.

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