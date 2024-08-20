Премьер-министр: зарплата в госсекторе не должна расти так быстро

Премьер-министр отметила, что были услышаны предупреждения Банка Латвии и Латвийской конфедерации работодателей о том, что быстрый рост зарплат в государственном секторе приводит к росту зарплат в частном секторе, снижая конкурентоспособность экономики.

Силиня отметила, что правительству придется искать решение проблемы, балансируя между ростом зарплат в государственном секторе и частном секторе, а также с учетом общей бюджетной ситуации. "Мы слишком увлеклись желанием повысить зарплаты и привести их в соответствие с европейским уровнем", - сказала Силиня.

На пресс-конференции после заседания правительства она отметила, что в целом придется пересмотреть траты в госуправлении. Изначально их можно было бы сократить за счет расходов на канцелярские товары и различные услуги, однако министерствам дано поручение сократить свои расходы на "серьезный процент".

Силиня не назвала конкретную сумму, которую планируется сэкономить за счет сокращения расходов на госуправление, но отметила, что таким образом планируется добиться экономии в несколько десятков миллионов евро.

"Это будет не тот год, когда мы сможем позволить себе увеличить финансирование в госуправлении", - сказала премьер-министр.

Как сообщалось, базовая зарплата избранных и назначенных парламентом государственных служащих в 2025 году вырастет на 6% - с 1205,71евро в этом году до 1278,05 евро в следующем, следует из информации на сайте Кабинета министров.

Согласно закону об оплате труда служащих государственных органов и органов местного самоуправления ежемесячная зарплата избранных и назначенных Сеймом чиновников определяется путем применения коэффициента к базовой зарплате. Базовая зарплата, с другой стороны, основана на повышении средней зарплаты по стране и пересчитывается ежегодно.

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