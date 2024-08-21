Видео ВСУ уничтожили понтонную переправу в Курской области ударом HIMARS

Уничтожение переправы было показано на видео, опубликованном украинскими силами специальных операций.

Ukrainian HIMARS strike on one of the Russian pontoon crossing over the Seym River, Kursk region. pic.twitter.com/KlRpd3NGgW — ayden (@squatsons) August 21, 2024

Как уже сообщалось, ВСУ в Глушковском районе уничтожили все три стационарных моста через Сейм.

16 августа был уничтожен мост недалеко от деревни Глушково. 16 августа стало известно об уничтожении моста недалеко от села Званное, а еще днем позже был разрушен последний мост у села Карыж.

На спутниковых снимках, которые опубликовало "Радио Свобода", видно, что в период с 15 по 16 августа в этом районе появились две понтонные переправы.

В свою очередь на снимках, датированных 19 августа, уже видно, что одна из переправ, находившаяся между Званное и Глушково, пропала.

20 августа украинский блогер Сергей Стерненко опубликовал видеозапись с дрона, на которой видно, что снаряд уничтожает едущий по переправе грузовик российской армии, а сама переправа сдвигается параллельно берегу.

После этого россияне перенесли переправу на 500 метров выше по течению, но в опубликованном сегодня ВСУ видеоролике видно, как по ней попадает снаряд HIMARS.

Еще одна переправа, находящаяся на восток от Глушково, пока находится на своем месте.

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