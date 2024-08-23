Битвы миллионеров. Пакеты с пачками пятисотевровых банкнот

Спор между двумя миллионерами из-за картин приоткрывает завесу над огромными денежными потоками в рамках сделок в самых элитных кругах.
Наша встреча происходит под Ригой. Небольшая дорога вдоль озера Балтэзерс ведет к домику смотрителя, шлагбаум возле которого последние два года постоянно открыт. Это результат переговоров между муниципалитетом и владельцами вилл - местные жители должны иметь доступ к озеру.
Дальше вдоль дороги, как в голливудских фильмах, выстроились несколько частных домов. Тот, который нам нужен, на фоне остальных выглядит даже скромно.
Первое впечатление обманчиво.
В просторной прихожей на нас смотрит огромная картина Ритумса Иванова, а в гостиной, выходящей на террасу и озеро, на стенах висят большие работы Даце Лиелы и Валдиса Креслиньша. Сумрачную комнату согревает слегка дымящийся камин. Хозяин, одетый в широкие восточные шаровары и теплую жилетку, время от времени подкладывает дрова.
Его образ хиппи контрастирует с двумя холеными адвокатами и их дорогими автомобилями.
Хозяин дома - Айнар Гулбис, один из бывших владельцев импортера российского газа Itera Latvija, бывший деловой партнер, а затем противник Айвара Лембергса. Благодаря его показаниям тогдашний мэр Вентспилса был осужден за коррупционные преступления.