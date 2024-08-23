Битвы миллионеров. Пакеты с пачками пятисотевровых банкнот

Возможно, потому что в то время вступил в силу закон, запрещающий сделки с наличными между частными лицами на сумму, превышающую 7 200 евро. Это означало бы, что Зузанс и Гулбис нарушили закон, совершив наличные сделки тогда и в 2019 году.

За такое нарушение грозит штраф. Служба госдоходов (VID) сообщила Re:Baltica, что с 2017 года были оштрафованы 72 человека, которые заплатили в среднем по 5 тысяч евро.

Адвокат Зузанса представила суду распечатку счета, из которой следует, что с 2014 по 2018 год он снял со счета 730 тысяч евро наличными (это совсем не 3 миллиона евро, которые были суммой сделки). Она также приложила годовые отчеты игорных компаний Alfor и Admirals Club, частично принадлежащих бизнесмену, которые свидетельствуют о значительных прибылях. Только Alfor заработала за этот период почти 76 миллионов евро. Были выплачены дивиденды, и Зузанс получил пропорциональную долю в размере 24 миллионов.

Таким образом, у предпринимателя было достаточно денег, чтобы купить картины. Но те ли это миллионы, которые он выплатил в виде наличных Гулбису? Re:Baltica отправилась задать этот вопрос самому Зузансу.

Не помнит, сколько заплатил

Мы встречаемся с Зузансом в Zuzeum, крупнейшем частном музее современного искусства в Латвии. Под вечер в жаркий июньский будний день в музее пусто и царит приятная прохлада. Мы присаживаемся в тихом уголке недалеко от кафе.