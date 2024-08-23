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Битвы миллионеров. Пакеты с пачками пятисотевровых банкнот

Янис Зузанс Фото: Re:baltica
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Спор между двумя миллионерами из-за картин приоткрывает завесу над огромными денежными потоками в рамках сделок в самых элитных кругах.

Наша встреча происходит под Ригой. Небольшая дорога вдоль озера Балтэзерс ведет к домику смотрителя, шлагбаум возле которого последние два года постоянно открыт. Это результат переговоров между муниципалитетом и владельцами вилл - местные жители должны иметь доступ к озеру.

Дальше вдоль дороги, как в голливудских фильмах, выстроились несколько частных домов. Тот, который нам нужен, на фоне остальных выглядит даже скромно.

Первое впечатление обманчиво.

В просторной прихожей на нас смотрит огромная картина Ритумса Иванова, а в гостиной, выходящей на террасу и озеро, на стенах висят большие работы Даце Лиелы и Валдиса Креслиньша. Сумрачную комнату согревает слегка дымящийся камин. Хозяин, одетый в широкие восточные шаровары и теплую жилетку, время от времени подкладывает дрова.

Его образ хиппи контрастирует с двумя холеными адвокатами и их дорогими автомобилями.

Хозяин дома - Айнар Гулбис, один из бывших владельцев импортера российского газа Itera Latvija, бывший деловой партнер, а затем противник Айвара Лембергса. Благодаря его показаниям тогдашний мэр Вентспилса был осужден за коррупционные преступления.

Гулбис хочет рассказать нам о своей пятилетней борьбе с миллионером азартных игр и меценатом Янисом Зузансом.

Фото: LETA

Конфликт двух миллионеров из-за картин - не та тема, над которыми обычно работает Re:Baltica, но в этой сделке есть нюанс, который нас заинтересовал.

В то время как госуправление регулярно составляет планы по борьбе с теневой экономикой, деньги от которой утекают мимо казны, Зузанс заплатил Гулбису за картины 3 миллиона евро. Наличными.

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Гулбис познакомился с Зузансом десять лет назад. Свел их друг детства Гулбиса Карлис Лейшкалнс, бывший депутат Сейма и ценитель искусства.

"У меня в трудовой книжке есть запись - менеджер галереи SWH в 1992 году", - расскажет позже Лейшкалнс суду, который попытается разобраться в сути произошедшего.

Гулбису в 90-е принадлежала самая влиятельная в Латвии группа предприятий SWH Rīga.

С тех пор он также собрал собственную коллекцию произведений искусства. Они с Лейшкалнсом ходили по мастерским художников, выпивали и покупали работы.

В 2014 году Гулбис решил продать коллекцию, так как содержать ее было дорого. На тот момент ее стоимость оценивалась чуть менее чем в 10 миллионов евро. Почти половину - около 2 тысяч работ - постепенно выкупил Зузанс, заплатив в общей сложности 3,5 миллиона евро.

На этом история могла бы закончиться. Но Зузанс, по словам Гулбиса, втайне купил несколько ценных работ у его бывшей жены, хотя знал, что они принадлежат Гулбису. 

"В тот момент я разозлился и меня так сильно охватила жажда мести, что я этого даже не заметил", - рассказал Re:Baltica Гулбис.

Он обратился в суд с иском против бывшей жены и Зузанса. Он писал в прокуратуру, Службу государственных доходов, Службу финансовой разведки и даже в Управление по защите Сатверсме о, возможно, "легализации Зузансом денежных средств неизвестного происхождения".

Везде, по его словам, безрезультатно. В надежде на последний шанс добиться справедливости он решил пообщаться с журналистами.

"Сейчас ситуация такова, что, с одной стороны, я, конечно, не откажусь дать вам информацию, но, с другой стороны, я сам себе не нравлюсь, потому что жажда мести - это, наверное, моя самая большая движущая сила", - говорит Гулбис.

"Откладывал" 150 тысяч евро в месяц

Показания участников расходятся, но Гулбис и Лейшкалнс утверждают, что впервые встретились в загородном доме Гулбиса в Кулдиге. Лейшкалнс приехал с Зузансом, потому что у того "машина была лучше". Они осмотрели коллекцию, в которой были представлены как старые мастера, такие как Вильгельм Пурвитис, Карлис Миесниекс и Конрад Убанс, так и современные шедевры, например, работы Миервалдиса Полиса и Франчески Кирке.

Эта встреча важна по двум причинам. Именно на ней согласовывается тип сделки - оплата наличными - и устанавливается право собственности на несколько картин Полиса.

И Гулбис, и Зузанс говорят Re:Baltica, что именно другая сторона попросила, чтобы сделка была наличной. Свидетелей этого разговора нет. Есть только слово против слова.

Лейшкалнс показал в суде, что не знал о деталях сделки: "У меня есть принцип: как только кто-то начинает обсуждать денежные вопросы, я ухожу".

Гулбис рассказал, что первая встреча закончилась соглашением о покупке части картин за полмиллиона евро.

"Как он [Зузанс] тогда записал, он может платить за произведения искусства около 150 тысяч евро в месяц. У него остаются свободные средства на такие нужды. Так он и договорился со мной", - говорит Гулбис.

"Наличными?", - спрашиваю. "Наличными. Только наличными".

Деньги в кучках

В октябре 2014 года помощница Гулбиса отправилась в галерею Зузанса на улице Мукусалас в Риге за первыми 500 тысячами евро. Каждый раз Зузанс давал ей в своем офисе небольшой пакет с банкнотами по 500 евро.

К весне 2017 года она 16 раз ездила к Зузансу за деньгами. В основном получала по 150 тысяч евро, а пару раз - 300 тысяч евро.

Визуально это была "кучка денег, каждый раз определенная сумма", рассказывала помощница Гулбиса, отвечая на вопрос судьи о том, как передавались деньги. "Они были в пакете, в коробке из-под обуви?", - не смогла сдержать своего любопытства судья.

Исключение составляет 2016 год, когда Гулбис попросил перечислить ему полмиллиона. В 2019 году он сам пришел забрать 200 тысяч евро. "Там, на улице Мукусалас, была такая маленькая терраска. Мы поднялись туда, и он отдал мне деньги", - вспоминает Гулбис.

С 2017 года закон запрещает операции с наличными на сумму свыше 7 200 евро.

По словам Гулбиса, Зузанс заплатил за картины в общей сложности 3 475 000 евро. Полмиллиона - перечислением, остальное - наличными.

Начало конфликта

В основе спора лежит картина Полиса "Курземская женщина и ястреб". На ней изображена девушка с пышными волосами в роскошном бартском народном костюме, над которой навис ястреб. Зузанс уже спрашивал об этой картине в Кулдиге. Лейшкалнс также засвидетельствовал это в суде: "Дочь народа у ели" - так он ее называл".

Лейшкалнс подтвердил: Гулбис объяснил Зузансу, что картина находится в доме его бывшей жены. Как только картины будут возвращены, можно будет обсудить их продажу (в соглашении о разводе было оговорено, что картины могут быть сохранены как часть интерьера на время продажи имущества).

Фото: Re:baltica

У Гулбиса возникли подозрения, что после развода его бывшая жена, привыкшая к роскошному образу жизни, начала продавать картины. В 2015 году в результате инвентаризации выяснилось, что в доме было 47 картин, но некоторые из них пропали. Среди них была картина Полиса, которая интересовала Зузанса. Бывшая жена Гулбиса Винета отказалась сообщить, куда они делись.

В 2018 году Гулбис узнал, что она, возможно, заложила за 200 тысяч евро самую ценную картину в коллекции - Юлия Феддера, которая принадлежала детям супругов. В переписке в WhatsApp женщина подтвердила это. Потом она перестала отвечать на сообщения Гулбиса, поэтому он обратился в суд.

Примерно в это же время известная галеристка, у которой Гулбис когда-то купил две работы Феддера, сообщила, что они теперь принадлежат Зузансу. Он попросил оценить подлинность работ. Зузанс подтвердил Гулбису, что купил работы у его бывшей жены, но отказался раскрывать подробности сделки. Это возмутило Гулбиса.

"Несмотря на то, что ему сказали, ему не терпелось, ему очень были нужны эти картины как можно быстрее. Особенно та, "Курземская женщина с ястребом". Он обратился напрямую к моей бывшей жене. Это было началом конфликта".

Гулбис подал на Зузанса в суд.

Откуда деньги?

Гулбис потребовал вернуть 27 картин общей стоимостью 206 тысяч евро. В том числе "Курземскую женщину и ястреба". Он утверждал, что картины были перевезены из Кулдиги в несколько приемов, не были учтены и некоторые из них не были оплачены. Первый и единственный договор был подписан в 2016 году и не содержит названий работ. Суд отклонил иск в двух инстанциях, указав на его хаотичность: "порядочный и аккуратный хозяин должен знать, где находится его собственность", но факты показывают, что у Гулбиса "нет никакой ясности в этом вопросе".

Однако суд первой инстанции немного коснулся вопроса о том, откуда взялись наличные. Он попросил Зузанса объяснить происхождение 600 тысяч евро, выплаченных Гулбису с января по май 2017 года. Как отметили в разговоре с Re:Baltica обе стороны конфликта, не совсем понятно, почему судья выбрал именно этот период времени.

Возможно, потому что в то время вступил в силу закон, запрещающий сделки с наличными между частными лицами на сумму, превышающую 7 200 евро. Это означало бы, что Зузанс и Гулбис нарушили закон, совершив наличные сделки тогда и в 2019 году.

За такое нарушение грозит штраф. Служба госдоходов (VID) сообщила Re:Baltica, что с 2017 года были оштрафованы 72 человека, которые заплатили в среднем по 5 тысяч евро.

Адвокат Зузанса представила суду распечатку счета, из которой следует, что с 2014 по 2018 год он снял со счета 730 тысяч евро наличными (это совсем не 3 миллиона евро, которые были суммой сделки). Она также приложила годовые отчеты игорных компаний Alfor и Admirals Club, частично принадлежащих бизнесмену, которые свидетельствуют о значительных прибылях. Только Alfor заработала за этот период почти 76 миллионов евро. Были выплачены дивиденды, и Зузанс получил пропорциональную долю в размере 24 миллионов.

Таким образом, у предпринимателя было достаточно денег, чтобы купить картины. Но те ли это миллионы, которые он выплатил в виде наличных Гулбису? Re:Baltica отправилась задать этот вопрос самому Зузансу.

Не помнит, сколько заплатил

Мы встречаемся с Зузансом в Zuzeum, крупнейшем частном музее современного искусства в Латвии. Под вечер в жаркий июньский будний день в музее пусто и царит приятная прохлада. Мы присаживаемся в тихом уголке недалеко от кафе.

Зузанс сразу же согласился на интервью, но чувствуется, что ему не по себе от этой темы. Он сидит, скрестив руки и закинув ногу на ногу. Гораздо больше ему нравится говорить об искусстве, на которое, по его подсчетам, за последние десять лет он потратил около 7 миллионов евро.

Он может себе это позволить, потому что Alfor Ltd с ее брендами Phoenix и Admirals Club является второй по величине игорной компанией в Латвии. За последнее десятилетие она заработала почти 85 миллионов евро.

Зузанс - крупнейший меценат в Латвии. Среди его самых престижных проектов - Zuzeum и "Награда Пурвитиса", на протяжении многих лет единственная награда для латвийских художников.

В интервью Зузанс любит говорить, что обратился к искусству, когда только-только разбогател. Между тем куратор Майя Рудовска вспоминает, как примерно в 2007 году PR-компания P.R.A.E. искала художественные мероприятия, которые могла бы спонсировать игорная империя Зузанса. Это позволяло получить налоговые льготы, создать положительный образ предприятия, а самому Зузансу - открыть двери в элиту.

"В то время я была студенткой и участвовала в большой выставке под названием Candy Bomber в Арсенале, которую спонсировала Alfor", - вспоминает Рудовска. "Это мировая практика. Бизнес, который наносит вред части общества, - азартные игры, алкоголь, быстрые кредиты, - спонсирует искусство, чтобы подправить свой имидж", - объясняет она.

Сам Зузанс считает азартные игры нормальной формой развлечения - такой же, как выставка или театр. Это проблема игрока, если он не может установить границы и становится зависимым.

В 2019 году исследование, проведенное по заказу Министерства здравоохранения, показало, что около 16 тысяч жителей Латвии страдают тяжелой игровой зависимостью. Это сопоставимо с численностью населения всего Цесиса.

О сделках с Айнаром Гулбисом у Зузанса другая версия. И она существенно отличается.

Он не помнит, сколько в общей сложности заплатил Гулбису за картины. В интервью Зузанс и его адвокат ссылаются на единственный подписанный ими договор, в котором в качестве суммы указаны полмиллиона евро по безналичному расчету. Миллион был выплачен наличными. (Адвокат Гулбиса отрицает, что в договоре была оговорка о миллионе: "Мы не понимаем, откуда они это взяли").

"Учитывая значительное время, прошедшее с момента сделок, я не могу назвать точные суммы по каждой из них, но общая сумма наличных, которую я заплатил Гулбису, определенно меньше 3,5 миллиона", - позже отмечает Зузанс в переписке.

После интервью адвокат Зузанса отписала Re:Baltica, что в 2017 году сделки, о которых свидетельствовала помощница Гулбиса и в рамках которых были выплачены 600 тысяч евро, чье происхождение суд потребовал объяснить, вообще не происходили.

Это противоречит показаниям помощницы Гулбиса в суде. Она выступала в роли курьера и представила суду переписку в WhatsApp с датами получения денег, а также суммами. Там видно, что в 2017 году - когда крупные операции с наличными уже были запрещены - она четыре раза получала от Зузанса по 150 тысяч евро. Но есть одно "но" - помощница забирала пакеты с наличными, но не пересчитывала их. "Айнар попросил меня забрать их, я забрала. Если бы суммы не совпадали, он бы мне, наверно, что-то сказал?", - пояснила Re:Baltica женщина, которая попросила не называть ее имени, так как она не является публичной фигурой.

Сам Зузанс рассказал Re:Baltica, что заплатил за картины в 2019 году (меньшую сумму, чем утверждает Гулбис), понимает, что нарушил закон, и, "как я уже заявлял в ходе разбирательства, готов нести за это ответственность". Вот только до сих пор никто с бизнесмена ответственности не требовал.

Что происходит в VID?

Единственное учреждение, которое фактически обязано расследовать происхождение денег, - это VID. Служба получила информацию из суда, а также заявление Гулбиса о возбуждении уголовного дела по факту легализации средств неизвестного происхождения.

Re:Baltica выяснила, что в 2021 году VID добавила эту информацию к уже существующему делу, в рамках которого до сих пор расследуется деятельность другого коллекционера произведений искусства, директора Национального театра Мариса Витолса.

В прошлом году программа De Facto сообщила, что VID расследует покупку нескольких объектов недвижимости, принадлежащих компании Витолса, а также его сделки с Зузансом. В 2019 году игорный бизнес Зузанса пожертвовал 250 тысяч евро ассоциации, возглавляемой Витолсом. Последний рассказал Re:Baltica, что деньги, пожертвованные Зузансом, были использованы для организации ряда культурных мероприятий, что их отношения "давние и уважительные" и что этот перевод не является чем-то необычным.

Со стороны это выглядит странно, поскольку, делая пожертвования ассоциации Витолса, Зузанс сам входил в правление другого общества - Mākslai vajag telpu. Бизнесмен оставался членом правления до конца прошлого года, а основал организацию вместе с Катриной Яунупе, супругой Эдгара Яунупса, члена партии "Для развития Латвии" (LA), который считается кардиналом и кассиром партии. (Зузанс также был посаженным отцом на их свадьбе). Целью было пролоббировать создание Музея современного искусства.

Re:Baltica подсчитала, что за последние десять лет Mākslai vajag telpu собрала более полумиллиона евро в виде пожертвований от различного бизнеса, включая транзит нефти, строительство, отходы и IT. Но Зузанса среди них нет.

Он рассказал Re:Baltica, что ничего не знает о пожертвованиях этой ассоциации. Сам он жертвовал на другие художественные проекты. Но не в политику.

Это не помешало партии "Для развития Латвии" активно лоббировать интересы игорного бизнеса. Марис Мичеревскис, бывший член LA и депутат Рижской думы, рассказал Re:Baltica, что однажды получил рекомендации от Яунупса и сопредседателя партии Юриса Пуце "бороться" с планами других партий закрыть игорные залы в Риге (город попытался это сделать, но позже Конституционный суд признал это решение незаконным - ред.).

"Яунупс никогда не говорил, что Зузанс был "своим парнем", он никогда не упоминался, и в то же время все в партии знали, что азартные игры нужно защищать из-за Зузанса", - говорит Мичеревскис.

Фото: Эдгар Яунупс с Янисом Зузансом на мероприятии Mākslai vajag telpu летом 2016 года
Фото: Эдгар Яунупс с Янисом Зузансом на мероприятии Mākslai vajag telpu летом 2016 года Фото: LETA

Другие воспоминания у тогдашнего министра здравоохранения Илзе Винькеле. "В тех случаях, когда предлагаемые изменения в законодательстве затрагивали или могли затронуть регулирование азартных игр, Яунупс открыто говорил, что консультировался или получил комментарий от Зузанса и его мнение вот такое, - рассказала она Re:Baltica. - Соответственно, он никогда не скрывал своей дружбы - это его слово - с Зузансом. [...] И он не падал духом, если его комментарии не принимались во внимание". Однако она добавляет, что "Яунупс очень хорошо чувствует, кого стоит спрашивать о таких вещах. Я не была в той категории, когда есть смысл о чем-то просить".

Сам Яунупс в разговоре с Re:Baltica отрицает, что лоббировал азартные игры. "Должен сообщить вам, что стоит перестать слушать фантазии и откровенную ложь Мариса Мичеревскиса. Я никогда никому ничего подобного не говорил, я никогда не лоббировал азартные игры", - сказал Яунупс.

Кто лжет, глядя в глаза?

"Гулбис просто лжет, глядя в глаза", - говорит Зузанс Re:Baltica в холле Zuzeum, скрестив руки на груди. Он называет "полной ерундой" слова Гулбиса о том, что именно Зузанс хотел платить наличными.

Гулбис, в свою очередь, считает, что лжет Зузанс и что он "контролирует абсолютно все в этой стране", так как ни одно правоохранительное учреждение не расследовало всерьез источник наличных денег.

Вопросов о том, где можно получить такие количества наличных, у Гулбиса не возникает. "Это было довольно ясно, потому что мне уже несколько лет принадлежал игровой зал Melnais kaķis. Поэтому я прекрасно знаю, как там все происходит".

"Как это происходит?", - переспрашиваю. "Меняются настройки аппаратов, или как это называется, - объясняет Гулбис. - И фиксируется только часть тех денег, которые вносятся на самом деле".

Зузанс обвинения отрицает. Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми заявила Re:Baltica, что в Латвии до сих пор никто не попадался на манипуляциях с изменением данных в игровых автоматах.

В итоге получается, что два миллионера обвиняют друг друга в требовании наличных денег, происхождение которых связано с азартными играми. Один утверждает, что получил деньги законно, в виде дивидендов, наличие которых подтверждается годовой отчетностью, но не распечатками банковского счета. Второй - что в игорных залах первого подрегулированы автоматы, откуда и изымаются наличные, часть которых уплывает в сторону политики и госучреждений, обязанных расследовать подобные операции. Единственная свидетельница существования этих денег - помощница Гулбиса. Ее показания касаются конкретных дат и сумм, что является достаточно весомыми фактами. Но она не пересчитывала деньги.

Это может быть и причиной, по которой расследование VID, скорее всего, закончится безрезультатно, поскольку единственным доказательством является слово против слова. Произведения искусства регистрировать нигде не нужно, поэтому эти сделки проконтролировать сложнее, чем, например, покупку дома или авто, которые появляются в государственных регистрах. Так же и с наличными: сложнее отследить их происхождение, особенно если у сделки нет подтверждения - договора.

В VID Re:Baltica ответили, что до сих пор не было дел, по которым кого-то наказывали за нарушения при покупке предметов искусства.

Фото: Re:baltica

Журналистскими методами выяснить, кто прав в этой истории, невозможно. Но этот конфликт показывает оборот наличности огромного объема в элитных сделках. В мире искусства это никому не показалось подозрительным, поскольку такие сделки являются "обычной практикой среди коллекционеров предметов искусства", отметила в суде адвокат Зузанса.

Может быть, но не за пределами Латвии. Лейла Аминеддоле (Leila Amineddoleh), юрист по сделкам в сфере искусства из организации, работающей в Нью-Йорке, пояснила Rе:Baltica: "Насколько я знаю, уплата крупных денежных сумм наличными не является обычной практикой, по крайней мере в США. Некоторые используют наличные для мелких сделок (меньше 100 тысяч евро), но для крупных сделок это не рекомендуется. И даже если кто-то платит наличными, нужно же брать подтверждение".

Зузанс считает, что Гулбис начал борьбу, так как хочет вымогать у него деньги (и некую картину Джеммы Скулме, на которой запечатлена нынешняя подруга Гулбиса, бывшая модель).

В свою очередь Гулбис заявил Re:Baltica, что ему стыдно за то, что он сделал семье. Только испортил отношения. Он много размышлял о случившемся во время своих путешествий по джунглям Амазонки, где он регулярно проходит различные ритуалы просветления с местными шаманами.

Но жажда мести пока что оказалась сильнее.

Проиграв гражданское дело против Зузанса, Гулбис попросил прокуратуру начать уголовный процесс против своей бывшей жены за продажу принадлежащих ему картин миллионеру азартных игр. Дело сейчас находится в суде. Если в нем докажут, что картины принадлежали Гулбису, Зузансу, возможно, придется их вернуть.

Автор Инга Спринге, Re:Baltica

Редактор Санита Йемберга, Re:Baltica

Иллюстрации и социальные сети Мико и Элизабете Родес, Re:Baltica

В создании материала принимали участие также Инесе Браже (Re:Baltica), Мегия Медне, Анна Апине

Техническая поддержка Мадара Эйхе

Перевод на русский язык Александра Некрасова, RUS TVNET

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