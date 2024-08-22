В ближайшие месяцы кассы самообслуживания постепенно будут установлены и начнут работать во всех магазинах Lidl в Латвии. Планируется, что в среднем в каждом магазине будет от 6 до 10 касс самообслуживания.

При этом в каждом из магазинов продолжат работать несколько касс с кассирами. Также сообщается, что кассы самообслуживания Lidl будут отличаться от подобных касс в других торговых сетях.

"Lidl будет немного отличаться от других ритейлеров - чтобы покинуть зону самообслуживания, клиентам сначала нужно отсканировать чек", — рассказывает представитель Lidl Зане Нельке.

Касса самообслуживания Lidl Фото: Пресс-фото

Оплачивать покупки на кассах самообслуживания Lidl можно только с помощью платежной карты, банковского приложения, установленного на смартфоне или умных часах.

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