Lidl Latvija открыл первые кассы самообслуживания в магазине Lidl в Риге, на улице Лубанас, 113А. В созданной здесь зоне самообслуживания установлено 10 касс.
В ближайшие месяцы кассы самообслуживания постепенно будут установлены и начнут работать во всех магазинах Lidl в Латвии. Планируется, что в среднем в каждом магазине будет от 6 до 10 касс самообслуживания.
При этом в каждом из магазинов продолжат работать несколько касс с кассирами. Также сообщается, что кассы самообслуживания Lidl будут отличаться от подобных касс в других торговых сетях.
"Lidl будет немного отличаться от других ритейлеров - чтобы покинуть зону самообслуживания, клиентам сначала нужно отсканировать чек", — рассказывает представитель Lidl Зане Нельке.
Оплачивать покупки на кассах самообслуживания Lidl можно только с помощью платежной карты, банковского приложения, установленного на смартфоне или умных часах.
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