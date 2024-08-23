Председатель правления латвийского медиапредприятия AS Delfi Константин Кузиков прекратил трудовые отношения с компанией, сообщил агентству LETA представитель SIA Mediju tilts Янис Басевич.
Покинул пост председатель правления Delfi Кузиков
До назначения нового председателя правления его обязанности будет исполнять член правления предприятия, руководитель департамента развития бизнеса и подписки Майра Мейя. В составе правления продолжает работу и главный редактор Delfi Филипп Ластовский.
Кузиков покидает пост по обоюдному соглашению, и наблюдательный совет компании уже приступил к поиску нового председателя правления. Кузиков провел на посту председателя правления Delfi более десяти лет.
Член наблюдательного совета AS Delfi Мари-Лийз Рюйтсалу выражает благодарность Кузикову за его вклад в укрепление позиций Delfi как ведущей медиакомпании Латвии, отмечая, что за эти годы удалось увеличить оборот предприятия более чем в два раза и создать медиакомпанию D Screens с более чем сотней дигитальных экранов.
Латвийское предприятие AS Delfi является 100-процентным дочерним предприятием балтийской медиагруппы AS Ekspress Grupp. Ekspress Grupp принадлежат новостные порталы Delfi во всех странах Балтии. Крупнейшими акционерами Ekspress Grupp являются эстонский бизнесмен Ханс Луйк (25,86% акций) и его компания HHL Ruhm (47,37% акций). Акции Ekspress Grupp котируются в официальном списке Таллиннской биржи.
По данным Firmas.lv, AS Delfi в прошлом году работало с оборотом в 5,599 млн евро, что на 6,3% меньше, чем в 2022 году, при этом компания понесла убытки в размере 96 655 евро в отличие от прибыли годом ранее.
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