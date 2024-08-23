Покинул пост председатель правления Delfi Кузиков

До назначения нового председателя правления его обязанности будет исполнять член правления предприятия, руководитель департамента развития бизнеса и подписки Майра Мейя. В составе правления продолжает работу и главный редактор Delfi Филипп Ластовский.

Кузиков покидает пост по обоюдному соглашению, и наблюдательный совет компании уже приступил к поиску нового председателя правления. Кузиков провел на посту председателя правления Delfi более десяти лет.

Член наблюдательного совета AS Delfi Мари-Лийз Рюйтсалу выражает благодарность Кузикову за его вклад в укрепление позиций Delfi как ведущей медиакомпании Латвии, отмечая, что за эти годы удалось увеличить оборот предприятия более чем в два раза и создать медиакомпанию D Screens с более чем сотней дигитальных экранов.

Латвийское предприятие AS Delfi является 100-процентным дочерним предприятием балтийской медиагруппы AS Ekspress Grupp. Ekspress Grupp принадлежат новостные порталы Delfi во всех странах Балтии. Крупнейшими акционерами Ekspress Grupp являются эстонский бизнесмен Ханс Луйк (25,86% акций) и его компания HHL Ruhm (47,37% акций). Акции Ekspress Grupp котируются в официальном списке Таллиннской биржи.

По данным Firmas.lv, AS Delfi в прошлом году работало с оборотом в 5,599 млн евро, что на 6,3% меньше, чем в 2022 году, при этом компания понесла убытки в размере 96 655 евро в отличие от прибыли годом ранее.

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