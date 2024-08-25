Павел Дуров задержан в аэропорту Парижа

Дуров прилетел во Францию из Азербайджана.

Как пишет телеканал TF1, Дуров был объявлен в розыск на основании того, что

отсутствие модерации в Telegram и сотрудничества с правоохранителями сделало его соучастником незаконной деятельности в мессенджере, в т. ч. распространения наркотиков, детской порнографии и мошенничества.

Основатель мессенджера находится под стражей.

Предприниматель, как пишет телеканал, уже в воскресенье предстанет перед следственным судьей - так во Франции называют должностное лицо, которое собирает доказательства как в пользу обвинения, так и в пользу защиты.

"Павел Дуров попадет в СИЗО", - сообщает TF1 со ссылкой на следователя.

У Дурова есть французское гражданство

TF1 сообщает, что Дуров знал о том, что во Франции его могут арестовать, поэтому в последнее время старался не передвигаться по Европе. "Сегодня вечером он совершил ошибку. Мы не знаем почему", - цитирует телеканал некий источник, знакомый с ходом расследования.

После новости о задержании Дурова начала стремительно падать криптовалюта TON, которая используется в Telegram. По состоянию к полуночи воскресенья ее курс опустился уже почти на 8%.

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