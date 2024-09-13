Столица снижает цены на отопление: рижане сэкономят около 40 млн евро

Снижения тарифа удалось достичь благодаря пересмотру всех статей расходов, но в основном за счет изменения цен на закупаемую теплоэнергию.

В зимние месяцы отопление двухкомнатной квартиры в Риге обойдется примерно на 15 евро в месяц меньше по сравнению с прошлой зимой при аналогичном потреблении.

Rīgas siltums закупает топливо на открытых конкурсах и биржевых аукционах, поэтому конкуренция способствует получению самых выгодных предложений, отметила Бушта.

Как сообщалось, с 15 октября тариф AS Rīgas siltums снизится на 10% и составит 74,17 евро за мегаватт-час без налога на добавленную стоимость (НДС).

Ранее планировалось, что с 1 октября тариф снизится до 76,49 евро за мегаватт-час без НДС.

В настоящее время тариф на теплоснабжение Rīgas siltums составляет 82,63 евро за мегаватт-час без НДС.

Оборот концерна Rīgas siltums в предыдущем финансовом году (с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года) составил 442,014 млн евро, прибыль - 8,652 млн евро. Собственный оборот Rīgas siltums составил 442 млн евро, прибыль - 1,84 млн евро. В концерн Rīgas siltums входит также SIA Rīgas bioenerģija.

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