Вывезенные из Украины дети: как отцы борются за свои права

По рассказам Василия, накануне выезда бывшая жена забрала у него сына обманом - под предлогом планов отвести ребенка в парк развлечений. А через день поставила перед фактом, прислав сообщение о том, что выехала с сыном из Украины. "Такое ощущение, что у тебя просто забрали частичку души, без преувеличения. Просто какое-то такое опустошение. Я даже не мог подумать, что такое может быть вообще. Я к такому был не готов", - говорит Василий.

Украинские дети, которых эвакируют в Польшу (март 2022 года) Фото: Kunihiko Miura/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Все полтора года после развода с женой, как говорит мужчина, он минимум полнедели жил с сыном, смотрел за ним, платил оговоренную сумму алиментов и оставался с ребенком в периоды, когда женщина выезжала в Польшу к новому партнеру.

По словам Василия, такое положение дел его абсолютно устраивало. Сейчас же он даже не знает, в каком городе находится его сын и когда он снова сможет его увидеть. Все, что остается мужчине, - общаться с трехлетним сыном с помощью видеосвязи, ведь легального основания для выезда из Украины у Василия нет.