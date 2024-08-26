На политиков снова подействовал вирус неисполнения закона по отношению к учителям, заявила в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.
Профсоюз: На политиков снова подействовал вирус "не исполняем закон по отношению к учителям"
Она считает, что есть "золотые законы", которые выполняют всегда. По словам Ванаги, к министра сферы определенно есть уверенность, что ее зарплата вырастит на 400-500 евро, так как это предусмотрено одним из таких "золотых законов".
Однако выполнение закона об образовании находится под угрозой и деньги не требовали даже для приоритетных мероприятий, сказала руководитель профсоюза.
О том, что закон об образовании касательно роста зарплат планируется не выполнить, профсоюз узнал на прошлой недели, когда сам искал информацию в поданных правительству документах, утверждает Ванага.
"Будем искать лекарство, как вылечить политиков от этого вируса", - высказалась она.
Ванага также заявила, что у часть педагогов уже в этом году есть риск столкнуться со снижением зарплат, так как это предусмотрено некими неприведенными в порядок правилами Кабинета министров.
"Нестабильность такова, что, возможно, у части педагогов зарплата снизится уже с сентября этого года, а всем - не будет выполнен график повышения зарплаты с января", - сказала она.
Ванага пояснила, что на заседании совета LIZDA будет принято решение о том, что делать дальше. Профсоюз хочет начать с переговоров, и только в крайнем случае примет решение о "выходе на улицы". Профсоюз уже направил письма должностным лицами и обратилась в Национальный трехсторонний совет по сотрудничеству.
"Мы не собираемся мириться с тем, что политики всегда выполняют законы, которые применяются к ним, и законы, которые применяются к остальному обществу - как получится", - подчеркнула она.
Ванага также сказала - как только проект бюджета попадет в Сейм, станет ясно, можно ли обойтись без "радикальных методов".
Напомним, пока неясно, будут ли учителя с 2025 года получать не менее 10,35 евро за час работы, как это предусмотрено графиком самой низкой ставки заработной платы, свидетельствует заявление министра образования и науки Андаса Чакши, сделанное журналистам на прошлой неделе.
По словам Чакши, "окончательное слово" в настоящее время сказать нельзя, поскольку обсуждение бюджета на 2025 год еще продолжается. Она напомнила, что правительство определило внутреннюю и внешнюю безопасность как главный приоритет бюджета.
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