Профсоюз: На политиков снова подействовал вирус "не исполняем закон по отношению к учителям"

Она считает, что есть "золотые законы", которые выполняют всегда. По словам Ванаги, к министра сферы определенно есть уверенность, что ее зарплата вырастит на 400-500 евро, так как это предусмотрено одним из таких "золотых законов".

Однако выполнение закона об образовании находится под угрозой и деньги не требовали даже для приоритетных мероприятий, сказала руководитель профсоюза.

О том, что закон об образовании касательно роста зарплат планируется не выполнить, профсоюз узнал на прошлой недели, когда сам искал информацию в поданных правительству документах, утверждает Ванага.

"Будем искать лекарство, как вылечить политиков от этого вируса", - высказалась она.

Ванага также заявила, что у часть педагогов уже в этом году есть риск столкнуться со снижением зарплат, так как это предусмотрено некими неприведенными в порядок правилами Кабинета министров.

"Нестабильность такова, что, возможно, у части педагогов зарплата снизится уже с сентября этого года, а всем - не будет выполнен график повышения зарплаты с января", - сказала она.