Фото В Рижском аэропорту открыт первый в Балтии капсульный отель

Председатель правления Kepler указал, что гостиница открыта примерно полтора месяца назад, и за это время ее использовали более 2000 человек, но в будущем предприятие хотело бы, чтобы спрос был примерно 3000 человек в месяц.

"Пока наибольший спрос со стороны жителей стран Балтии, Финляндии и Скандинавии", - отметил он.

Фото: Paula Čurkste/LETA

По информации аэропорта, в гостинице - 74 приватные кабинки для отдыха. Минимальное время пребывания в них - один час. Гостиница предлагает киоски самообслуживания для регистрации заезда и отъезда, а также услуги телевидения и смарт-удобства. Также к услугам гостей душевые, раздевалки, прачечная и лаундж-зона.

Гостиница разделена на две зоны - она доступна как пассажирам до проверки безопасности, еще до того, как получен посадочный талон, так и пассажирам после проверки безопасности, которые уже находятся в зоне терминала и ждут следующего полета. В обоих зонах доступны отдельные кабинки для мужчин и женщин, а в публичной зоне находится и одна семейная комната.