В создание капсульного отеля Kepler Club в аэропорту "Рига" было инвестировано примерно 2,5 миллиона евро, заявил во вторник, 27 августа, на мероприятии по открытию гостиницы председатель правления турецкого гостиничного оператора Kepler Омер Алаетиноглу.
Фото ⟩ В Рижском аэропорту открыт первый в Балтии капсульный отель
Председатель правления Kepler указал, что гостиница открыта примерно полтора месяца назад, и за это время ее использовали более 2000 человек, но в будущем предприятие хотело бы, чтобы спрос был примерно 3000 человек в месяц.
"Пока наибольший спрос со стороны жителей стран Балтии, Финляндии и Скандинавии", - отметил он.
По информации аэропорта, в гостинице - 74 приватные кабинки для отдыха. Минимальное время пребывания в них - один час. Гостиница предлагает киоски самообслуживания для регистрации заезда и отъезда, а также услуги телевидения и смарт-удобства. Также к услугам гостей душевые, раздевалки, прачечная и лаундж-зона.
Гостиница разделена на две зоны - она доступна как пассажирам до проверки безопасности, еще до того, как получен посадочный талон, так и пассажирам после проверки безопасности, которые уже находятся в зоне терминала и ждут следующего полета. В обоих зонах доступны отдельные кабинки для мужчин и женщин, а в публичной зоне находится и одна семейная комната.
Представитель Kepler отметил, что переговоры на тему гостиницы в аэропорту "Рига" начались в 2019 году, однако геополитическая ситуация и пандемия Covid-19 существенно повлияли на реализацию идеи.
"Рига - это первая остановка Kepler в Балтийском регионе и Европе. Мы сделали свой выбор в пользу Риги, оценив развитие Рижского аэропорта на сегодняшний день и его планы на будущее. Латвия - безопасное и стабильное место для роста и демонстрирует хорошие тенденции в пассажирской авиации", - сказал Алаетиноглу.
Член правления аэропорта "Рига" Артур Савельев в ходе мероприятия отметил, что с ростом числа обслуживаемых пассажиров аэропорт постоянно ищет возможности для улучшения существующего уровня сервиса, а также для создания новых удобств и опыта для пассажиров.
Он добавил, что предложение Kepler Club особенно подходит путешественникам, для которых Рига - один из пунктов остановки при дальних перелетах, а также тем, чьи рейсы запланированы на раннее утро или поздний вечер.
Аэропорт отмечает, что Kepler является вторым по величине арендатором и единственным поставщиком услуг ночлега в терминале стамбульского международного аэропорта имени Сабихи Гекчен в Турции, а также имеет два отеля в международном аэропорту Куала-Лумпур в Малайзии.
Во вторник аэропорт "Рига" и турецкий гостиничный оператор Kepler официально открыли первый в Балтии капсульный отель Kepler Club на третьем этаже терминала аэропорта.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!