Минимальная зарплата в Литве вырастет до 1038 евро

В мае Банк Литвы (Центробанк) предложил в следующем году повысить минимальную заработную плату на 10% - до 1016 евро, а в 2026 году - еще на 10,5% - до 1123 евро.

В настоящее время ММЗ составляет 924 евро, или 45% средней зарплаты.

По расчетам Минсоцзащиты и труда, после принятия постановления на увеличение штатной численности бюджетных учреждений в 2025 году потребуется дополнительно 53 млн евро, в 2026 году - еще 55 млн евро.

По предварительным расчетам министерства, при увеличении ММЗ до 1038 евро и применении необлагаемого налогом дохода в размере 747 евро, как и в этом году, доход после уплаты налогов лиц, получающих минимальную заработную плату, увеличится в следующем году на 69 евро - до 777 евро.

По данным Фонда социального страхования (Sodra), такую ​​зарплату получают около 110 тысяч человек, или 9% всех работающих.

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