Литовское правительство в среду, 28 августа, одобрило решение о повышении минимальной месячной зарплаты (ММЗ) в 2025 году на 12,34%, или на 114 евро, - до 1038 евро (до уплаты налогов).
Минимальная зарплата в Литве вырастет до 1038 евро
Минимальная почасовая оплата увеличена с 5,65 до 6,35 евро (до уплаты налогов).
"Мы предлагаем придерживаться такого компромиссного варианта и опираемся на цифры, предложения экономистов и сохранение баланса: увеличивать максимально, но без негативных последствий для занятости и сохранения рабочих мест", - заявил министр социальной защиты и труда Витаутас Шилинскас на заседании правительства.
По его словам,
ММЗ предлагается повысить больше, чем предлагал Центробанк, в связи с улучшением экономических прогнозов в Литве.
"Пока шли переговоры, мы видим, что прогнозы экономического развития Литвы, прогнозы заработной платы и экономического роста в следующем году улучшаются. Поэтому мы предлагаем правительству увеличить ее не на 10%, а на 12%", - сказал министр.
По его словам, еще в 2017 году Трехсторонний совет согласовал формулу увеличения ММЗ, которая сработала и помогла снизить неравенство доходов.
В июне Трехсторонний совет не договорился о том, насколько должна увеличиться ММЗ со следующего года - профсоюзы предложили увеличить ее на 15,7% - до 1070 евро, а бизнес-организации - на 10% - до 1016 евро.
Поскольку социальные партнеры не договорились, правительство приняло одностороннее решение.
В мае Банк Литвы (Центробанк) предложил в следующем году повысить минимальную заработную плату на 10% - до 1016 евро, а в 2026 году - еще на 10,5% - до 1123 евро.
В настоящее время ММЗ составляет 924 евро, или 45% средней зарплаты.
По расчетам Минсоцзащиты и труда, после принятия постановления на увеличение штатной численности бюджетных учреждений в 2025 году потребуется дополнительно 53 млн евро, в 2026 году - еще 55 млн евро.
По предварительным расчетам министерства, при увеличении ММЗ до 1038 евро и применении необлагаемого налогом дохода в размере 747 евро, как и в этом году, доход после уплаты налогов лиц, получающих минимальную заработную плату, увеличится в следующем году на 69 евро - до 777 евро.
По данным Фонда социального страхования (Sodra), такую зарплату получают около 110 тысяч человек, или 9% всех работающих.
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