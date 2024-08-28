Рига собирается построить 1000 квартир для сдачи в аренду

Как отметил председатель комитета жилья и окружающей среды Рижской думы Виестурс Зепс, программа даст возможность Риге привлекать и удерживать важных для города специалистов - педагогов, социальных работников, полицейских и других.

Сейчас в самоуправлении предполагают, что будет построено не менее 1000 квартир, но при этом понимают, что спрос больше.

На заседании Зепс пояснил, что и земля, и здания будут принадлежать самоуправлению.

До сих пор из-за нехватки жилья Рижское самоуправление не определяло квалифицированных специалистов как поддерживаемую целевую группу.

По результатам проведенных опросов в самоуправлении пришли к выводу, что число занятых в столице квалифицированных специалистов, доходы которых близки к установленному в стране минимальному порогу доходов, составляет около 2300.

Участие в программе предусматривает участие в программе Кабинета министров с условием о строительстве 1000 квартир,

из которых 100 квартир - трехкомнатные или с еще большим количеством комнат, 400 - двухкомнатные квартиры, 500 - однокомнатные квартиры, кроме того, для программы будут зарезервированы земельные участки Рижского самоуправления на ул. Картупелю и ул. Озолциема, 62. Участие в проекте предусматривает заключение протокола о намерениях с Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) об участии в программе.

Исполнителем программы выступит VNĪ. Программа будет реализована в несколько этапов, в 1-й этап включены 17 самоуправлений, в том числе и Рига. Планируется, что квартиры станут доступны арендаторам с марта 2030 года.

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