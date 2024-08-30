Рижская дума будет оплачивать питание только некоторым детям

Ранее столичное самоуправление софинансировало питание и тех детей, которые посещали дошкольные образовательные учреждения и учились в 5-12-х классах рижских школ, но их декларированное место жительства находилось в другом самоуправлении.

В этом учебном году родители этих детей должны будут заключить договор с обслуживающим школу предприятием общепита, чтобы получить обеды за полную цену.

Как заявило самоуправление, изменения введены на основании заключений госучреждений о том, что самоуправления в первую очередь должны поддерживать учащихся, задекларированных на их административной территории, особенно из социально уязвимых групп.

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