С нового учебного года столичное самоуправление будет софинансировать питание только тех учащихся, которые задекларированы на административной территории Риги, сообщили агентству LETA в самоуправлении.
Рижская дума будет оплачивать питание только некоторым детям
Ранее столичное самоуправление софинансировало питание и тех детей, которые посещали дошкольные образовательные учреждения и учились в 5-12-х классах рижских школ, но их декларированное место жительства находилось в другом самоуправлении.
В этом учебном году родители этих детей должны будут заключить договор с обслуживающим школу предприятием общепита, чтобы получить обеды за полную цену.
Как заявило самоуправление, изменения введены на основании заключений госучреждений о том, что самоуправления в первую очередь должны поддерживать учащихся, задекларированных на их административной территории, особенно из социально уязвимых групп.
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