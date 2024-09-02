Налоговые поступления в этом году существенно отстают от плана

Налоговые поступления за семь месяцев 2024 года составили 506,1 млн евро или на 6,5% больше, чем за первые семь месяцев 2023 года.

В совокупном государственном бюджете налоговые поступления за семь месяцев этого года составили 7,788 млрд евро, что на 112,7 млн евро или 1,4% меньше запланированного.

В государственном бюджете налоговые поступления за семь месяцев этого года составили 6,476 млрд евро, что на 192 млн евро или 2,9% меньше запланированного, в то время как налоговые поступления в бюджете самоуправлений составили 1,312 млрд евро, что на 79,3 млн евро или 6,4% больше запланированного.

В рамках государственной схемы фондированных пенсий налоговые поступления составили 480,7 млн евро, что на 6,2 млн евро или 1,3% больше запланированного.

Подоходный налог с населения, налог на лотереи и азартные игры, налог на недвижимость и акциз на табачные изделия были собраны за семь месяцев года в большем объеме, чем ожидалось, в то время как поступления других налогов отстают от графика.