За семь месяцев этого года собрано 8,268 миллиарда евро налоговых поступлений, что на 106,5 миллиона евро или 1,3% меньше, чем планировалось, сообщили агентству LЕТА в Министерстве финансов.
Налоговые поступления в этом году существенно отстают от плана
Налоговые поступления за семь месяцев 2024 года составили 506,1 млн евро или на 6,5% больше, чем за первые семь месяцев 2023 года.
В совокупном государственном бюджете налоговые поступления за семь месяцев этого года составили 7,788 млрд евро, что на 112,7 млн евро или 1,4% меньше запланированного.
В государственном бюджете налоговые поступления за семь месяцев этого года составили 6,476 млрд евро, что на 192 млн евро или 2,9% меньше запланированного, в то время как налоговые поступления в бюджете самоуправлений составили 1,312 млрд евро, что на 79,3 млн евро или 6,4% больше запланированного.
В рамках государственной схемы фондированных пенсий налоговые поступления составили 480,7 млн евро, что на 6,2 млн евро или 1,3% больше запланированного.
Подоходный налог с населения, налог на лотереи и азартные игры, налог на недвижимость и акциз на табачные изделия были собраны за семь месяцев года в большем объеме, чем ожидалось, в то время как поступления других налогов отстают от графика.
Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) за семь месяцев этого года составили 2,148 млрд евро, что на 7,2% меньше запланированного, а поступления подоходного налога с населения составили 1,52 млрд евро, что на 7% больше запланированного.
Поступления акцизов за указанный период составили 680,3 млн евро, что на 4,5% меньше запланированного.
Сборы налога на прибыль предприятий за семь месяцев года составили 496,6 млн евро, что на 0,8% ниже плана, в то время как поступления налога на недвижимость составили 163,2 млн евро, что на 2,8% выше плана.
Поступления налога на эксплуатацию транспортных средств за семь месяцев года составили 64,9 млн евро, что на 1,8% меньше, чем ожидалось, а поступления налога на природные ресурсы составили 48,4 млн евро, что на 6% меньше, чем ожидалось.
Поступления от таможенных пошлин составили 35,8 млн евро за первые семь месяцев года, что на 3,9% ниже плана, а поступления налога на лотереи и азартные игры составили 32,1 млн евро, что на 4,9% выше плана.
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