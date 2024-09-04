Видео Жительница Пририжья спаслась от медведя в охотничьей башне

Женщина позвонила сыну Дзинтарсу и попросила его о помощи. "Я немедленно отправился в указанное место и, издавая громкие звуки, пошел в сторону башни. Я знал, что это поможет отпугнуть дикое животное", - поделился Дзинтарс своим опытом с порталом.

Он рассказал, что услышал, как после громких криков кто-то побежал через кусты. Место, где мать Дзинтарса встретила медведя, находится примерно в полутора километрах от центра Бирзгале и в 400 метрах от ближайшего дома. Дом самой женщины и ее сына находится менее чем в километре от этого места.

Через пару часов Дзинтарс вернулся на место происшествия и обнаружил следы медведя.

Фото: Ekrānuzņēmums no video

Хотя женщина очень испугалась и сказала, что больше никогда не отправится в лес, тем же вечером она снова пошла по грибы.

Как защититься от медведя

Доказано, что для защиты от медведя при правильном использовании очень эффективен перцовый баллончик. Исследование нападений медведей на Аляске (США) в период с 1985 по 2006 год, проведенное в 2008 году, показало, что перцовый баллончик предотвращал нежелательное поведение медведей в 92% случаев.

Эффективность перцового баллончика зависит от ситуации и обстоятельств нападения, однако одним из основных моментов является то, что перцовый баллончик не убивает медведя, а отпугивает его. Конечно, ни одно средство не эффективно на 100%, но это один из самых эффективных способов защитить себя от лесного зверя.

Видео: Сюжет о женщине, повстречавшей медведя под Огре (на латышском языке)

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