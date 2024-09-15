Передача: Растет недовольство Силини работой министра сообщения Бришкенса

Мы видим, что такие убытки, которые уже произошли, больше не могут быть возмещены чистым способом. По крайней мере их можно попытаться возместить, сохранив за государством хотя бы частичный пакет акций, и, если бизнес-план компании будет реализован и она станет прибыльной, государство потенциально сможет получать дивиденды в будущем", - отметил Бришкенс.

Кабинет министров Эвики Силини после принятия решения по поводу airBaltic поступил нехарактерно для него. Журналисты узнали об экстренном заседании Кабинета министров только в пятницу утром. Обычная пресс-конференция, на которой можно задать вопросы министру, отвечающему за отрасль, и главе правительства, была пропущена. Кроме того, пресс-релиз, выпущенный airBaltic в тот день, не получил одобрения канцелярии премьер-министра и был опубликован только через 4 дня. Затем, также под давлением общественности, была проведена совместная пресс-конференция airBaltic и министра сообщения.

"У меня была возможность общаться, но я поверил, что это общение будет. Это произошло с задержкой во времени, и я думаю, что это можно было сделать лучше", - прокомментировал произошедшее министр сообщения.

В свою очередь премьер-министр Эвика Силиня 4 сентября в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 заявила: "На данный момент да, я также оцениваю, как министр будет продвигать этот вопрос, как он сможет реализовать это решение правительства, я должна сказать, что, ну, эта коммуникация не была достаточно удовлетворительной".