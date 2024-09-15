Сегодня исполняется год с начала работы правительства Эвики Силини. Проверкой его будущей стабильности станет бюджет на следующий год, который вскоре поступит в Кабинет министров. Судя по информации, увеличение расходов на безопасность уже согласовано, но есть много вопросов по двум другим приоритетам - образованию и здравоохранению, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Передача: Растет недовольство Силини работой министра сообщения Бришкенса
Однако среди партнеров по коалиции растет недоверие к тому, как было принято скандальное решение о сокращении влияния государства в airBaltic. За счет бюджетных денег, когда-то вложенных в авиакомпанию, правительство Силини согласилось покрыть исторические убытки авиакомпании, чтобы сделать ее более привлекательной для потенциальных инвесторов перед выходом на биржу. В случае успешного привлечения капитала деньги достанутся авиакомпании, а не государству.
Решение, принятое в обстановке секретности и в спешке, и его плохое объяснение пошатнули и без того шаткое кресло министра сообщения Каспара Бришкенса. Оппозиционные депутаты собирают подписи за отставку министра.
Возможно, ему удастся вынести вотум недоверия в Сейме, но недовольство работой Бришкенса со стороны главы правительства становится все более очевидным.
Полмиллиарда, вложенные налогоплательщиками в airBaltic, не будут возвращены, а национальная авиакомпания, по сути, перейдет в другие руки - такие важные решения правительство Эвики Силини приняло в глубокой тайне, оставив разъяснительную работу министру сообщения. История с airBaltic уже показала трещины в коалиции, и замена министра сообщения Каспара Бришкенса может стать лишь вопросом времени.
В мае этого года airBaltic нужно было найти 300 миллионов евро, чтобы отдать долги и продолжить закупку новых самолетов.
airBaltic выпустила облигации под очень высокий процент - 14,5%, потому что у компании отрицательный капитал и кредитование по таким ставкам рискованно. Премьер-министр Эвика Силиня и министр сообщения Каспар Бришкенс поздравили airBaltic с успешной стратегией, и правительство тоже решило принять участие и купило 50 миллионов облигаций. "Следующие шаги - привлечение стратегического инвестора и размещение акций на Рижской фондовой бирже", - сказал Бришкенс.
В то время не было никаких признаков того, что авиакомпания уже в июле потребует уменьшить уставный капитал на 571 миллион, списав все государственные инвестиции, иначе это помешает компании выйти на биржу.
Председатель совета airBaltic Клавс Васкс рассказал Nekā personīga, что Министерство сообщения еще год назад было проинформировано о том, что структуру акций необходимо привести в порядок перед IPO, но это событие стало неожиданностью для министра сообщения этим летом.
"Конечно, я задавал эти вопросы правлению компании, наблюдательному совету, почему столь критическая картина, когда наблюдательный совет и правление также признают, что это необходимое условие для проведения IPO. Понятно, что ответственность за публичные инвестиции в компанию очень высока. Именно поэтому мы сейчас находимся в такой ситуации. И я не удовлетворен тем, что это очень сложное решение, важное для эмиссии акций, появилось только в середине июля", - отметил Бришкенс.
Руководимое Бришкенсом министерство успело разработать альтернативные сценарии для airBaltic, которые были более осторожными. Они предлагали меньшее сокращение уставного капитала.
Варианты развития airBaltic обсуждались на закрытых заседаниях правительства этим летом, но 30 августа был оценен только основной сценарий airBaltic, предусматривающий сокращение уставного капитала и объединение четырех классов акций в один. Инвестиционные банки и юристы также поддерживают его и называют амбициозный план airBaltic осуществимым.
Версию авиакомпании отстаивал и назначенный государством председатель совета airBaltic Клавс Васкс. Он представлял интересы государства в банке Citadele во время процесса продажи. В настоящее время наряду с должностью в airBaltic Васкс является председателем совета частично принадлежащей государству компании Tet.
С середины 1990-х годов в airBaltic было вложено 526 миллионов денег налогоплательщиков. Большая часть из них - 340 миллионов - была вложена во время ковида.
"Во введенном в определенной степени в заблуждение обществе было создано впечатление, что эта ковидная помощь также будет возвращена.
В этих условиях я все время поддерживал миф о том, что все эти деньги можно будет вернуть через IPO. Позже, конечно, стала появляться совершенно другая информация. О том, что эти средства, полученные в результате IPO, были необходимы для дальнейшего развития компании, а средства, потерянные во время ковида (компания несла огромные убытки), уже не подлежат прямому возврату.
Эту информацию нелегко объяснить общественности, и для такого возмущения есть все основания; это, конечно, нельзя назвать технической бухгалтерской операцией.
Мы видим, что такие убытки, которые уже произошли, больше не могут быть возмещены чистым способом. По крайней мере их можно попытаться возместить, сохранив за государством хотя бы частичный пакет акций, и, если бизнес-план компании будет реализован и она станет прибыльной, государство потенциально сможет получать дивиденды в будущем", - отметил Бришкенс.
Кабинет министров Эвики Силини после принятия решения по поводу airBaltic поступил нехарактерно для него. Журналисты узнали об экстренном заседании Кабинета министров только в пятницу утром. Обычная пресс-конференция, на которой можно задать вопросы министру, отвечающему за отрасль, и главе правительства, была пропущена. Кроме того, пресс-релиз, выпущенный airBaltic в тот день, не получил одобрения канцелярии премьер-министра и был опубликован только через 4 дня. Затем, также под давлением общественности, была проведена совместная пресс-конференция airBaltic и министра сообщения.
"У меня была возможность общаться, но я поверил, что это общение будет. Это произошло с задержкой во времени, и я думаю, что это можно было сделать лучше", - прокомментировал произошедшее министр сообщения.
В свою очередь премьер-министр Эвика Силиня 4 сентября в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 заявила: "На данный момент да, я также оцениваю, как министр будет продвигать этот вопрос, как он сможет реализовать это решение правительства, я должна сказать, что, ну, эта коммуникация не была достаточно удовлетворительной".
Оппозиция Сейма потребует отставки Бришкенса, если он не сможет управиться с руководством сферой. Необходимо было обсудить вопрос о государственных средствах, вложенных в airBaltic, и возможности их возврата, говорит Янис Витенбергс, бывший министр сообщения, ныне находящийся в оппозиции.
"Всегда было некое обещание - с расчетом на будущее - что эти средства будут возвращены. Гаусс (председатель правления airBaltic Мартин Гаусс. - Прим. ред.) даже сказал, что государство будет на этом зарабатывать. Потом все изменилось на одном дыхании. Я хотел спросить Бришкенса, кто тогда принял решение изменить посыл, списать эту сумму. Вместо того чтобы сохранить и бороться за нее.
Просьба об отставке - это такой логичный шаг", - прокомментировал Витенбергс.
"Мы видим, что это событие происходит в последний день, это ненормально - выносить такие вопросы в пятницу на закрытое заседание, зная, что кто-то не заметит и промолчит.
Мы не знаем, во сколько сейчас оценивается airBaltic. Мы узнаем только тогда, когда рынок даст свою оценку того, во сколько инвестор оценивает акции airBaltic. Нам говорят, что нам нужно 300 миллионов, и мы их получим. Получим ли мы их? Если кто-то купит их сейчас по дешевке, это будет весьма расточительным вложением", - прокомментировал в свою очередь депутат Сейма Андрис Кулбергс ("Объединенный список").
На данный момент Бришкенс преодолел два вотума недоверия в Сейме, инициированных оппозицией. Сам он не намерен уходить в отставку.
Коалиция согласовала два варианта замены министра: партия сама отзывает своего министра или премьер-министр просит его об отставке.
В отличие от министра культуры Агнесе Логиной, "Прогрессивные" твердо стоят за своего кандидата в премьер-министры Бришкенса.
На вопрос, каким будет ответ, если премьер попросит заменить Бришкенса, Андрис Шуваев заявил: "Наш первый вопрос - почему? Так как нам нужно понять, почему выдвигается это требование. Тогда мы сможем судить, но на данный момент я не вижу оснований для такого требования".
Сама же Эвика Силиня на этой неделе отказалась комментировать вопрос, доверяет ли она Бришкенсу.
Осенью ожидается публичное размещение акций airBaltic, которое должно принести 300 миллионов. Министр сообщения говорит, что есть и план Б, если не удастся собрать необходимую сумму - это означает сокращение количества рейсов из Риги, отказ от покупки новых самолетов и перевод существующих на рынки, где они могут заработать больше. Инвестиции в airBaltic из бюджета не планируются.
Личность таинственного неназванного стратегического инвестора airBaltic прояснилась. Агентство деловых новостей Bloomberg сообщает, что переговоры ведутся с немецкой авиакомпанией Lufthansa. В группе Lufhansa уже есть несколько национальных авиакомпаний.
В эту пятницу airBaltic объявила, что почти половину своих новых самолетов Airbus 220-300 она передаст в лизинг Lufthansa на несколько лет. В парке airBaltic их 48, и до 2030 года планируется приобрести еще больше.
Согласно исследованиям Nekā personīga, airBaltic в основном зарабатывает на аренде своего нового современного флота другим авиакомпаниям. С контрактом с Lufthansa услуги по аренде еще больше увеличатся.
Вопросы о том, не будут ли интересы латвийского народа в работе авиакомпании в будущем отодвигаться на все более дальний план, скорее всего, будут задавать не только министру сообщения перед голосованием о вотуме недоверия. Решение о сокращении доли государства было принято всем правительством, и вопрос о законности решения Кабинета министров был передан оппозиционным "Объединенным списком" генеральному прокурору.
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