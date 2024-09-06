С 6 по 8 сентября в центре Риги и ее окрестностях пройдет 19-й форум современной культуры "Белая ночь", в рамках которого состоится около 30 художественных мероприятий различных жанров. Во время форума рижане и гости города смогут бесплатно насладиться различными концертами, перформансами, инсталляциями, спектаклями, арт-проектами, поэзией, танцами, музыкой и многими другими мероприятиями, сообщили в Рижской думе.
"Белая ночь" в Риге: куда отправиться в эти выходные?
Концептуальную основу программы "Белой ночи" в этом году разработал режиссер Рейнис Сухановс, а визуальный образ форума создала художница Зане Велдре в сотрудничестве с графическим дизайнером Каролсом Рубенисом.
В этом году форум символически и практически соединит Ригу - от Иманты до Юглы, включая центр города и районы, расположенные вдоль первого трамвайного маршрута.
Сам трамвай во время "Белой ночи" превратится в место для рейва и передвижное представление.
С 6 сентября по 8 сентября аудиовизуальная инсталляция Pārmaiņu oāze будет представлена в Летнем домике ВЭФ (Ūnijas iela 8, k-1).
6 и 7 сентября на Видземском рынке пройдет саунд-перформанс Atraktoru klausāmtelpa. В свою очередь, 6, 7 и 8 сентября в евангелическо-лютеранской церкви Рижского Креста будет проходить инсталляция Debesu ritmi.
7 сентября мероприятия "Белой ночи" охватят Ригу от Юглы до Иманты. Начать ночное приключение приглашают в Страздумуйже, где проект Франка Перрена Tumšais kubs удивит посетителей на смотровой площадке на берегу озера Югла (Braila ielā 5).
Вечером на Югле состоится аудиовизуальная арт-инсталляция и микроконцерт на пивном заводе Manufaktūra, а любителей цирка приглашают на спектакль Nando e Maila группы Nando e Maila (Италия) во Дворце культуры VEF.
7 сентября в Berga bazārs в центре города также состоится поэтическая дискотека.
Неподалеку, во дворе Латвийского кукольного театра, в 20:00 и 22:00 состоится выступление актеров Jelgava'94, а в Рижском цирке с 21:00 будет проходить аудиовизуальная инсталляция и концерт S.O.S.
7 сентября в галерее Masa (Elizabetes ielā 67) пройдет выставка 12 латвийских и украинских художников Nodilušās vēlmes. Настроение выставки дополнят аналоговые световые инсталляции и концерты джазовой музыки, а в Большом зале кинотеатра Splendid Palace с 18:00 до полуночи пройдет мероприятие Slēptās vizualitātes/Vizualitātēs slēptais.
7 сентября в художественной галерее Art Platz откроется выставка Valdis Bušs 100, посвященная столетию со дня рождения латвийского мастера пейзажа Валдиса Бушcа.
Во время "Белой ночи" и на левом берегу Даугавы пройдет ряд интересных мероприятий.
В ночь с 7 на 8 сентября в 22:22, 23:33 и 00:44 в бассейне на Кипсале рижан и гостей столицы приглашают на междисциплинарное приключение Ūdenim tuvu.
В свою очередь, в зале Рижского университета имени Страдиня состоится исполнение первой в мире барочной оперы Andromeda, реконструированной искусственным интеллектом, в постановке барочного оперного театра Collegium Musicum Riga.
Во дворе Рижской 34-й средней школы в 17:00 и 19:00 состоится представление Латвийского театра кукол Skolotājas.
Подробнее с мероприятиями и программой можно ознакомиться на сайте "Белой ночи" - www.baltanakts.lv.
Цель "Белой ночи" - побудить общественность открыть для себя разнообразие современной культуры и вызвать более широкий интерес к культурным событиям, проявлениям и переменам.
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