В Латвии увеличатся выплаты по алиментам

Как сообщалось, ранее в Латвийской конфедерации свободных профсоюзов (LBAS) заявили, что предложение увеличить размер выплачиваемых алиментов можно поддержать, однако предлагаемое увеличение крайне незначительно и недостаточно.

Минюст сообщил, что ее представители и руководство Гарантийного фонда алиментов встретились с LBAS и представителями Конфедерации работодателей Латвии, чтобы обсудить возможности увеличения выплачиваемых государством алиментных платежей.

Государственный секретарь министерства Михаил Папсуевич сообщил, что министерство нашло возможность и ресурсы для более быстрого увеличения размера выплат алиментов.

Прогнозируется, что со следующего года размер алиментов, выплачиваемых на ребенка до семи лет, составит 125 евро в месяц, а на ребенка с семилетнего возраста, 150 евро в месяц.

Ранее планировалось, что размер алиментов на ребенка до семи лет составит 115 евро в месяц, а на ребенка старше семи лет - 140 евро в месяц.

В настоящее время эти суммы составляют 107,50 евро и 129 евро соответственно.

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