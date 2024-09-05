Министерство юстиции увеличит сумму выплат алиментов из Гарантийного фонда алиментов на десять евро, сообщили LETA в Минюсте.
В Латвии увеличатся выплаты по алиментам
Как сообщалось, ранее в Латвийской конфедерации свободных профсоюзов (LBAS) заявили, что предложение увеличить размер выплачиваемых алиментов можно поддержать, однако предлагаемое увеличение крайне незначительно и недостаточно.
Минюст сообщил, что ее представители и руководство Гарантийного фонда алиментов встретились с LBAS и представителями Конфедерации работодателей Латвии, чтобы обсудить возможности увеличения выплачиваемых государством алиментных платежей.
Государственный секретарь министерства Михаил Папсуевич сообщил, что министерство нашло возможность и ресурсы для более быстрого увеличения размера выплат алиментов.
Прогнозируется, что со следующего года размер алиментов, выплачиваемых на ребенка до семи лет, составит 125 евро в месяц, а на ребенка с семилетнего возраста, 150 евро в месяц.
Ранее планировалось, что размер алиментов на ребенка до семи лет составит 115 евро в месяц, а на ребенка старше семи лет - 140 евро в месяц.
В настоящее время эти суммы составляют 107,50 евро и 129 евро соответственно.
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