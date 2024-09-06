Литовская компания покупает конкурента из Латвии. Стоимость сделки 22 млн евро

100% акций Elagro Trade продает латвийская компания Agrolats Holding и три физических лица.

Компании договорились о приобретении предприятия за предварительную сумму 22 млн евро, а окончательная сумма сделки зависит от чистого оборотного капитала целевой компании на дату закрытия, сообщила Akola group.

Как утверждает группа, сделку, которая должна быть одобрена антимонопольным ведомством Латвии, планируется завершить в этом году или в начале 2025 года. Группа планирует привлечь заемные средства для приобретения латвийского предприятия.

"Приобретаемое предприятие является конкурентом нашей компании в Латвии - Linas Agro, сильным зернотрейдером и поставщиком товаров для фермеров.

Это приобретение повысит эффективность наших услуг латвийским фермерам и поможет нам более активно конкурировать в сфере экспорта зерна", - сказал финансовый директор Akola group Мажвидас Шилейка.

Генеральный директор Linas Agro и член правления Akola group Йонас Бакшис отметил, что приобретение принесет более 2,1 тыс. новых клиентов, укрепит инфраструктуру и возможности обслуживания фермеров, включая строящийся завод семян в Латвии.

По данным группы, Elagro Trade занимает более 15% рынка зерна в Латвии и экспортировала в прошлом году зерна на 103 млн евро. На предприятии работает 73 человека.

По словам Шилейки, в прошлом году прибыль латвийской компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составила 2,1 млн евро, а выручка - 154 млн евро.

Akola group является крупнейшей агропродовольственной группой в Балтии, в которую входят 69 дочерних и два ассоциированных предприятия. В настоящее время в группе работает 4,9 тыс. человек.

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