Государству следующие четыре года придется занимать не менее трех миллиардов евро ежегодно, так как придется рефинансировать ряд выпущенных ранее еврооблигаций, а также финансировать дефицит бюджета и займы самоуправлениям, сказал в интервью агентству LETA управляющий Госкассой Каспарс Аболиньш.
Латвии предстоящие четыре года придется занимать не менее трех миллиардов евро ежегодно
"Потребность в займе в последующие годы достаточно велика, поскольку необходимо занимать не только для рефинансирования еврооблигаций, но и для финансирования дефицита бюджета и займов самоуправлениям. Общие планируемые объемы займов в течение следующих четырех лет составляют не менее трех миллиардов евро ежегодно. Конечно, это зависит и от того, какой дефицит бюджета в конце будет подтвержден, как будут наполняться налоговые поступления", - сказал Аболиньш.
Он пояснил, что эти деньги планируется привлекать различными инструментами, но главным образом это будут эмиссии облигаций на международных финансовых рынках в евро или долларах США, подобно тому, как Госкасса делала это в этом году.
Следующим инструментом, который Госкасса будет использовать, станут аукционы по облигациям, или так называемые дополнительные выпуски ранее выпущенных облигаций через первичных дилеров - пять банков в Латвии, а также австрийский Erste Bank.
Аболиньш сказал, что Госкасса обязательно оценит и возможность займа у международных финансовых институтов, таких как Европейский инвестиционный банк. Однако Аболиньш обратил внимание, что Европейский инвестиционный банк одалживает деньги с конкретной целью, и если смотреть исторически, то это были относительно небольшие кредиты, чтобы в основном софинансировать проекты фондов Европейского союза (ЕС).
Эмиссии облигаций на международных финансовых рынках составили бы около двух третей или около двух миллиардов евро в год, рассказал Аболиньш. Однако все это зависит от ситуации на финансовых рынках. Остальной объем может быть привязан к аукционам.
В свою очередь, что касается займов от международных финансовых институтов, Аболиньш сказал, что речь идет об индикативном договоре займа в 200 млн евро с возможностью использования этого займа в течение нескольких лет, поэтому это относительно очень небольшая часть.
В конце мая Госказна выпустила облигации на сумму 1,25 миллиарда долларов США, после чего провела своп на евро. На вопрос, почему Латвия должна была эмитировать облигации в долларах США, Аболиньш пояснил, что главное - это стратегическое соображение - диверсификация или расширение базы инвесторов.
Хотя отчасти база инвесторов перекрывается, поскольку один и тот же инвестор может делать вложения как в евро, так и в долларах США, в то же время у Латвии было и достаточно инвесторов из США.
"Это, в свою очередь, важно по двум причинам. Первая - если на каком-то рынке есть проблемы с заимствованиями, то у нас есть альтернативы. Второе - если мы моделируем какие-то негативные сценарии, когда нам нужно существенно увеличить, например, инвестиции в оборону, сделать еще дополнительные займы, то у нас уже есть наработки с этими инвесторами, они уже знают историю Латвии и гораздо более готовы к займам. Помимо этого, на рынке уже есть латвийские облигации в долларах США, ставку по которым можно использовать в качестве основы для определения цены будущих облигаций, и тогда уже эти сделки намного легче уценить", - пояснил Аболиньш.
Он сказал, что у инвесторов из США есть интерес, чтобы такие эмиссии были достаточно регулярными. Казначейство планирует возвращаться с эмиссиями долларовых облигаций США регулярно, если возможно, даже ежегодно. Но, конечно, важно и то, какая ставка в конкретный момент складывается после валютного свопа. Для эмиссии облигаций, которую Госкасса провела этой весной, эффективная ставка после валютного свопа была даже выгоднее, чем если бы Латвия в то же время занимала в евро.
Аболиньш также сообщил, что Госкасса уже много лет оценивает возможность занять японские иены. Латвия имеет кредитный рейтинг японского рейтингового агентства R&I именно с такой мыслью, что Латвия могла бы делать займы в иенах и обращаться непосредственно к японским инвесторам. Но сейчас эффективная ставка по валютному свопу была бы довольно невыгодной. Цена была бы слишком высокой и в целях диверсификации базы инвесторов.
Латвия, оценивая свои возможности и ставки, пришла к выводу, что пока не занимает иены, но эта волзможность обязательно будет оцениваться, сказал Аболиньш.
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