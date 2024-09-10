Латвии предстоящие четыре года придется занимать не менее трех миллиардов евро ежегодно

Эмиссии облигаций на международных финансовых рынках составили бы около двух третей или около двух миллиардов евро в год, рассказал Аболиньш. Однако все это зависит от ситуации на финансовых рынках. Остальной объем может быть привязан к аукционам.

В свою очередь, что касается займов от международных финансовых институтов, Аболиньш сказал, что речь идет об индикативном договоре займа в 200 млн евро с возможностью использования этого займа в течение нескольких лет, поэтому это относительно очень небольшая часть.

В конце мая Госказна выпустила облигации на сумму 1,25 миллиарда долларов США, после чего провела своп на евро. На вопрос, почему Латвия должна была эмитировать облигации в долларах США, Аболиньш пояснил, что главное - это стратегическое соображение - диверсификация или расширение базы инвесторов.

Хотя отчасти база инвесторов перекрывается, поскольку один и тот же инвестор может делать вложения как в евро, так и в долларах США, в то же время у Латвии было и достаточно инвесторов из США.