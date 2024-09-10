Литовская компания инвестировала в завод в Лиепае 80 млн евро

Компания объявила о завершении инвестиционной программы в размере 80 млн евро в строительство завода площадью 15 тыс. кв. м, которое началось в 2021 году, и стала крупнейшим производителем продуктов из лосося в странах Балтии.

"За последние несколько лет на территории заводы были обновлены и построены новые здания и инфраструктура, а также созданы три различных завода по производству рыбной продукции, оснащенные самым современным оборудованием", - сказал основатель и акционер Port Lite Сигитас Амбразявичюс.

По его словам, после завершения инвестиционной программы компания планирует выйти на европейский, ближневосточный и мировой рынки.

Как сообщил Амбразявичюс, предприятие будет перерабатывать около 25 тыс. тонн лосося в год и вскоре начнет продавать продукты из него в Италии, Испании, Франции, Украине, Польше и странах Балтии. Завод также производит другие рыбные продукты и палочки сурими.

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