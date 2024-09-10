Монта и Давис - молодая пара, увлеченная здоровым образом жизни и ищущая новые способы, которые помогут им лучше восстанавливаться после занятий спортом и долгого рабочего дня. Они недавно переехали в новый дом в Сигулде и сейчас обустраивают свою спальню. В первом эпизоде проекта "Для более сладкого сна" мы узнаем, как выбрать правильное одеяло.
Для более сладкого сна: как правильно выбрать одеяло?
Что выбирают Монта и Давис?
На летний сезон Монта и Давис выбрали каждый свое одеяло. Выбор отдельного одеяла может решить актуальную для многих пар проблему, когда один из спящих может остаться ночью без одеяла. Монта не скрывает - обычно это она "воришка одеяла".
Для жарких месяцев Монта предпочла более тонкое одеяло - STJÄRNSTARR, которое обеспечивает особенно комфортный сон, поскольку волокна лиоцелла хорошо пропускают воздух и впитывают влагу.
Давису, напротив, с детства нравятся утяжеленные одеяла.
"Давление, которое оно создает, расслабляет тело", - говорит Давис.
Подходящее для него одело - утяжеленное одеяло ODONVIDE (6 кг).
А вот для зимнего сезона Монта и Давис выбрали двуспальное одеяло средней толщины MJUKDÅN с шелковым наполнителем.
"Это одеяло создает ощущение мягкости, легкости, как будто вы в облаке! Оно обволакивает тело и сразу же дарит теплое чувство", - говорит Монта.
Оба уже опробовали это всесезонное одеяло и пришли к следующему выводу: "После большой нагрузки мы чувствуем, что одеяло приятно охлаждает нас, потому что тело нагрелось на солнце и излучает тепло. С этим одеялом мы очень быстро засыпаем без без долгих ворочаний, как обычно это бывает после занятий спортом".
Больше об опыте Монты и Дависа, а также практические советы - смотрите в видео!
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