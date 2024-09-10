Немецкая национальная авиакомпания Lufthansa рассматривает возможность приобретения акций латвийской авиакомпании airBaltic до запланированного первичного публичного размещения акций (IPO). Об этом во вторник, 10 сентября, написало агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, сообщает агентство LETA.
СМИ: Lufthansa рассматривает возможность покупки акций airBaltic
Переговоры находятся на ранней стадии, и решение еще не принято, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными.
Lufthansa, airBaltic и Министерство сообщения Латвии отказались прокомментировать эту информацию, пишет Bloomberg.
В группу Lufthansa уже входят несколько авиакомпаний других стран - Austrian Airlines, Swiss Airlines и Brussels Airlines.
В июле Европейская комиссия разрешила Lufthansa приобрести 41% акций итальянской национальной авиакомпании ITA Airways.
Как сообщалось, 30 августа правительство на закрытом заседании постановило, что в рамках подготовки к IPO airBaltic основной капитал авиакомпании будет уменьшен на 571,293 млн евро. После сокращения капитал airBaltic составит 25,179 млн евро. Также было решено, что государство должно сохранить не менее 25% плюс одну акцию в капитале airBaltic после IPO.
Как заявил министр сообщения Каспар Бришкенс, в настоящее время со стратегическим инвестором airBaltic не ведутся переговоры о продаже контрольного пакета акций, а речь идет о приобретении миноритарного пакета акций до IPO или в ходе IPO, а также о возможном участии в IPO.
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