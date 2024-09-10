СМИ: Lufthansa рассматривает возможность покупки акций airBaltic

Переговоры находятся на ранней стадии, и решение еще не принято, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными.

Lufthansa, airBaltic и Министерство сообщения Латвии отказались прокомментировать эту информацию, пишет Bloomberg.

В группу Lufthansa уже входят несколько авиакомпаний других стран - Austrian Airlines, Swiss Airlines и Brussels Airlines.

В июле Европейская комиссия разрешила Lufthansa приобрести 41% акций итальянской национальной авиакомпании ITA Airways.

Как сообщалось, 30 августа правительство на закрытом заседании постановило, что в рамках подготовки к IPO airBaltic основной капитал авиакомпании будет уменьшен на 571,293 млн евро. После сокращения капитал airBaltic составит 25,179 млн евро. Также было решено, что государство должно сохранить не менее 25% плюс одну акцию в капитале airBaltic после IPO.

Как заявил министр сообщения Каспар Бришкенс, в настоящее время со стратегическим инвестором airBaltic не ведутся переговоры о продаже контрольного пакета акций, а речь идет о приобретении миноритарного пакета акций до IPO или в ходе IPO, а также о возможном участии в IPO.

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