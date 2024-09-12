Специалист открыл причины, почему в Латгале большая безработица

"Речь не идет даже о том, сколько это будет стоить, речь идет о том, чтобы нужная компетенция шла вместе с рабочей силой сразу. То есть

условно мы завод откроем через полтора года - будет ли у нас, например, 150 рабочих по таким-то специальностям? Надо сказать, что вот этот второй вопрос у нас даже зависал чаще, если мы говорим об иностранных инвесторах", - отметил Андрис Куцинс.

"Для инвестиций нужна рабочая сила. Это ключевой фактор для любой экономической деятельности. Да, в Даугавпилсе, в Латгале есть потенциал, но для этого потенциала нужны люди, потому что без людей ничего не произойдет. И не просто люди, а профессионалы, специалисты, которые могут произвести продукт с высокой добавленной стоимостью. И тут вопрос образования специалистов: специалистов с каким образованием готовят не только в Даугавпилсе, но и в Латвии в целом", - поделился Андерсонс.