Работодателям в Латгале трудно найти работников, при этом в регионе сохраняется высокий уровень безработицы. Почему так происходит, в передаче "Открытый разговор" на Латвийском радио 4 рассказал Андрис Куцинс, глава Латгальского центра предпринимательства. Об этом сообщает портал LSM+.
Специалист открыл причины, почему в Латгале большая безработица
Специалист отметил, что инвесторов интересуют два момент - доступность ресурсов и рабочей силы.
"Речь не идет даже о том, сколько это будет стоить, речь идет о том, чтобы нужная компетенция шла вместе с рабочей силой сразу. То есть
условно мы завод откроем через полтора года - будет ли у нас, например, 150 рабочих по таким-то специальностям? Надо сказать, что вот этот второй вопрос у нас даже зависал чаще, если мы говорим об иностранных инвесторах", - отметил Андрис Куцинс.
Второй участник разговора, Том Андерсонс, гендиректор компании Nexis Fibers и член совета регионального отделения Латвийской торгово-промышленной палаты, также сказал, что для развития региона нужны люди.
"Для инвестиций нужна рабочая сила. Это ключевой фактор для любой экономической деятельности. Да, в Даугавпилсе, в Латгале есть потенциал, но для этого потенциала нужны люди, потому что без людей ничего не произойдет. И не просто люди, а профессионалы, специалисты, которые могут произвести продукт с высокой добавленной стоимостью. И тут вопрос образования специалистов: специалистов с каким образованием готовят не только в Даугавпилсе, но и в Латвии в целом", - поделился Андерсонс.
Отвечая на вопрос, почему работодатели жалуются на нехватку работников, если в Латгале высокая безработица - в августе 2024 года она составляла 10,5%, а средняя безработица по стране 5,3%, -
Андрис Куцинс сказал, что в регионе более возрастное население, поэтому людям может быть тяжело трудиться весь день на физической работе. Также он отметил, что многие вынуждены ухаживать за своими пожилыми родными, поэтому также не могут полноценно работать.
"Человек, может, и чисто физически уже не в состоянии эти 8 часов отработать на тяжелой работе, для которой у него всегда хватит квалификации - например, в лесу или на стройке", - пояснил А. Куцинс.
Том Андерсонс подтвердил, что и на его предприятии много возрастных работников: "У нас на предприятии средний возраст рабочего - более 40 лет. Это можно видеть по продуктивности и выносливости при выполнении физической работы".
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