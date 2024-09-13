Один из последних крупных клиентов "Газпрома" в ЕС объявил о прекращении закупок газа у России.
Один из последних крупных клиентов "Газпрома" в ЕС отказывается от российского газа
Австрийская компания Wien Energy GmbH, снабжающая газом более 2 млн потребителей Вены и ее окрестностей, с 2025 года полностью откажется от российского газа, сообщает Bloomberg.
Вместо газа из РФ компания договорилась о поставках из Северной Африки и Северного моря, а также подписала контракты с экспортерами сжиженного природного газа на объемы, покрывающие 12% потребления газа в Австрии.
"Из-за агрессивной войны России (против Украины) независимость от российского газа стала критически важной для безопасности поставок. В 2025 году все домохозяйства, коммерческие потребители и электростанции будут использовать нероссийский газ", - сказал Петер Ханке, глава канцелярии по экономическим вопросам австрийской столицы, комментируя это решение.
Wien Energy сообщила, что в будущем будет запрашивать у поставщиков газа сертификаты, удостоверяющие, что газ получен не из России. При этом цены для потребителей повышаться не будут, заверил глава компании Михаэль Штребль.
Австрия по-прежнему остается последней из стран Западной Европы, которая продолжает покупать львиную долю газа у России: зимой 2024 года доля рынка "Газпрома" в стране достигала 97-98%, но в мае она снизилась до 83%.
"Газпром" поставляет газ в Австрию по долгосрочному контракту с местной энергетической компанией OMV, и эти поставки составляют около половины общего экспорта "Газпрома" в Евросоюз, сообщает Bloomberg.
OMV была первой западноевропейской компанией, подписавшей контракт на поставку газа с СССР в 1968 году, а нынешний контракт рассчитан до 2040 года. Австрия рассматривает возможность нарушения этого соглашения, предупредила в феврале глава австрийского министерства энергетики Леонора Гевесслер.
Потеря австрийского рынка, где находится один из крупнейших в Европе газовых хабов, является новым вызовом для "Газпрома", который потерял две трети своего экспорта за время полномасштабного вторжения России в Украину. В прошлом году компания прокачала за границу всего 69 миллиардов кубометров газа, что является самым низким показателем с 1985 года.
Экспорт в Европу сократился до 28 миллиардов кубометров, что является уровнем второй половины 1970-х годов. Добыча "Газпрома" упала до 404 миллиардов кубометров, самого низкого уровня с 1990 года, а чистый убыток в 629 миллиардов рублей стал рекордом за три десятилетия существования компании.
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