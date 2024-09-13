Один из последних крупных клиентов "Газпрома" в ЕС отказывается от российского газа

"Газпром" поставляет газ в Австрию по долгосрочному контракту с местной энергетической компанией OMV, и эти поставки составляют около половины общего экспорта "Газпрома" в Евросоюз, сообщает Bloomberg.

OMV была первой западноевропейской компанией, подписавшей контракт на поставку газа с СССР в 1968 году, а нынешний контракт рассчитан до 2040 года. Австрия рассматривает возможность нарушения этого соглашения, предупредила в феврале глава австрийского министерства энергетики Леонора Гевесслер.

Потеря австрийского рынка, где находится один из крупнейших в Европе газовых хабов, является новым вызовом для "Газпрома", который потерял две трети своего экспорта за время полномасштабного вторжения России в Украину. В прошлом году компания прокачала за границу всего 69 миллиардов кубометров газа, что является самым низким показателем с 1985 года.

Экспорт в Европу сократился до 28 миллиардов кубометров, что является уровнем второй половины 1970-х годов. Добыча "Газпрома" упала до 404 миллиардов кубометров, самого низкого уровня с 1990 года, а чистый убыток в 629 миллиардов рублей стал рекордом за три десятилетия существования компании.

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