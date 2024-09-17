Рейсов не было с 6 августа: airBaltic возобновляет полеты из Риги в Тель-Авив

Рейс из Риги в Тель-Авив вылетит сегодня в 7:10 утра, а рейс из Тель-Авива в Ригу вылетит в 12:50, говорится на сайте airBaltic.

По соображениям безопасности airBaltic отменила полеты в Тель-Авив и из Тель-Авива с 6 августа.

Зилбертс пояснил, что в связи с улучшением ситуации с безопасностью в Израиле полеты по этому маршруту в настоящее время возможны.

Ситуация с безопасностью в Израиле может быть нестабильной, поэтому авиакомпания сохраняет гибкость и готова перенести рейсы в случае необходимости, добавил он.

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