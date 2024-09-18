Видео Программа: Российские грузы по-прежнему обслуживаются в портах Латвии

Министр сообщения Каспар Бришкенс признает, что разработка плана заняла больше времени, чем предполагалось, но сейчас, по его словам, все близко к завершению. Однако это не будет означать полного разрыва связей с Россией: центрально-азиатское направление, Казахстан, Узбекистан по-прежнему будет актуально, и там перевозки возможны фактически только через страну-агрессора.

По словам стивидоров, работающих в портах, отрасль сейчас ощущает на себе влияние как санкций, так и общей слабости мировой экономики. Предприниматели ищут другие направления бизнеса и грузовые маршруты, но уйти от восточных соседей невозможно за один день и даже за год, это экономически не оправданно.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

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