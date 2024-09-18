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Alexandra Nekrasova

Видео Программа: Российские грузы по-прежнему обслуживаются в портах Латвии

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Рижский свободный порт
Рижский свободный порт Фото: Edijs Pālens/LETA

Российские грузы по-прежнему обрабатываются в латвийском транзитном коридоре. Несмотря на то, что ответственным министерствам было поручено создать план переориентации отрасли с России на другие направления, его разработка затягивается уже несколько месяцев, сообщает программа TV3 Ziņas на телеканале TV3.

Министр сообщения Каспар Бришкенс признает, что разработка плана заняла больше времени, чем предполагалось, но сейчас, по его словам, все близко к завершению. Однако это не будет означать полного разрыва связей с Россией: центрально-азиатское направление, Казахстан, Узбекистан по-прежнему будет актуально, и там перевозки возможны фактически только через страну-агрессора.

По словам стивидоров, работающих в портах, отрасль сейчас ощущает на себе влияние как санкций, так и общей слабости мировой экономики. Предприниматели ищут другие направления бизнеса и грузовые маршруты, но уйти от восточных соседей невозможно за один день и даже за год, это экономически не оправданно.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas 

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