Глава airBaltic: стоимость авиакомпании не определяется деньгами, вложенными государством

Он добавил, что цель изменений - снизить акционерный капитал, чтобы можно было выпустить новые акции, однако собственный капитал предприятия в результате остается неизменным, и это никак не повлияет на стоимость предприятия.

"Для этого нам не требуется одобрение Еврокомиссии. Публичные дебаты ведутся о том, что у министра сообщения или его советников было иное мнение, как это делать, чем предлагали наши советники, которые являются глобальными банками и утверждают, что для успеха на рынках это нужно делать как раз таким образом. Результат в отношении собственного капитала предприятия тот же, поскольку собственный капитал не меняется и стоимость предприятия не меняется", - пояснил Гаусс.

Комментируя замечания о том, что налогоплательщики хотят вернуть вложенные деньги, Гаусс отметил, что это ему полностью понятно. "Я заявлял, что стоимость этих инвестиций полностью вернется, и я от сказанного не отказываюсь", - подчеркнул Гаусс.

Чтобы стоимость предприятия увеличилась, кто-то должен заявить о готовности приобрести предприятие по большей стоимости, чем упомянутые 100 млн евро, добавил Гаусс.

"Кто-то извне должен видеть более высокую стоимость предприятия. Этого обычно добиваются, если компания более рентабельна, у нее больше прибыли, больше земли или чего-то еще. Значит, чтобы можно было показать более высокую стоимость, мы должны быть более ценными, и сейчас речь идет не о деньгах", - сообщил топ-менеджер.