Полмиллиона из карманов налогоплательщиков. Глава airBaltic комментирует возврат вложенных средств

Как увеличить прибыль?

"В настоящее время латвийскому государству принадлежит 98% компании. Это означает, что ценность этих 98% следует учитывать, поскольку она не теряется. Допустим, стоимость компании сегодня составила бы 100 миллионов евро (гипотетически, для простоты расчета). Тогда 526 миллионов минус 100 миллионов означает, что еще 423 миллиона придется вернуть латвийскому государству. Самым простым решением было бы, чтобы компания получала прибыль и чтобы эта прибыль увеличивала стоимость акций, принадлежащих латвийскому государству. Чтобы увеличить прибыль, необходимо увеличить доходы и EBITDAR, а для этого компания должна расти. Мы ищем новый капитал и обращаемся к рынкам капитала, чтобы привлечь новых инвесторов извне для вложения нового капитала. Взамен они также получат долю в компании. Если мы используем пример, когда государство сохраняет 25% плюс 1 акцию в случае успешного IPO, это означает, что эти 25% плюс 1 акция должны стоить 526 миллионов евро", - рассуждает исполнительный директор airBaltic.