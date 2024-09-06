Решение правительства сократить уставный капитал airBaltic более чем на полмиллиарда евро вызвало широкий резонанс в обществе. Это также подняло ряд вопросов, в том числе о "списании" денег налогоплательщиков. Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в социальной сети X поделился своими мыслями и сообщил общественности о возврате вложенных в авиакомпанию латвийских государственных средств. Об этом пишет портал tv3.lv.
Полмиллиона из карманов налогоплательщиков. Глава airBaltic комментирует возврат вложенных средств
С 1995 года латвийское государство инвестировало в авиакомпанию в общей сложности 526 миллионов евро. Большая часть этой суммы была инвестирована во время пандемии Covid-19 - 340 миллионов евро.
Во время пандемии правила ЕС о государственной помощи предусматривали, что вложенная сумма вместе с процентами должна быть возвращена не позднее 2027 года. На данный момент условия изменились, потому что если компания представит положительную оценку, требования ЕС по поддержке во время Covid-19 могут быть выполнены, объясняет Гаусс.
"Я понимаю, что любая компания в Латвии должна платить налоги и, возможно, общественность не осознает, что airBaltic заплатила государству 423 миллиона евро налогов и процентов за последние 29 лет. Предположение о том, что эти налоги будут уплачены в любом случае, фактически неверно, поскольку большая часть доходов airBaltic и связанных с ней рабочих мест генерируется за пределами Латвии. Сегодня 2600 сотрудников работали бы в других частях Латвии или даже за ее пределами, но никаких доходов за пределами Латвии не было бы, поскольку airBaltic является крупнейшим экспортером Латвии, доходы которого в прошлом году составили более 500 миллионов евро", - отметил Гаусс.
Однако далее он предлагает нам предположить, что инвестиции государства за последние 29 лет, составляющие в общей сложности 526 миллионов евро, еще не полностью окупились.
Как увеличить прибыль?
"В настоящее время латвийскому государству принадлежит 98% компании. Это означает, что ценность этих 98% следует учитывать, поскольку она не теряется. Допустим, стоимость компании сегодня составила бы 100 миллионов евро (гипотетически, для простоты расчета). Тогда 526 миллионов минус 100 миллионов означает, что еще 423 миллиона придется вернуть латвийскому государству. Самым простым решением было бы, чтобы компания получала прибыль и чтобы эта прибыль увеличивала стоимость акций, принадлежащих латвийскому государству. Чтобы увеличить прибыль, необходимо увеличить доходы и EBITDAR, а для этого компания должна расти. Мы ищем новый капитал и обращаемся к рынкам капитала, чтобы привлечь новых инвесторов извне для вложения нового капитала. Взамен они также получат долю в компании. Если мы используем пример, когда государство сохраняет 25% плюс 1 акцию в случае успешного IPO, это означает, что эти 25% плюс 1 акция должны стоить 526 миллионов евро", - рассуждает исполнительный директор airBaltic.
Как этого добиться? Решение состоит в том, чтобы увеличить выручку и EBITDAR до уровня, при котором 25%+1 компании будет стоить 526 миллионов евро. Математические расчеты показывают, что, исходя из текущих подходов к оценке авиакомпаний в Европе, выручка компании должна превысить 2 миллиарда евро. По словам Гаусса, такого уровня доходов можно достичь за счет увеличения парка самолетов до 100 единиц.
526 миллионов евро из карманов налогоплательщиков
airBaltic за 29 лет получила 526 миллионов евро инвестиций от латвийского государства, или, если правильнее, из средств налогоплательщиков. Как эти инвестиции соотносятся с другими инвестициями налогоплательщиков? Например, какова отдача от инвестиций в железные дороги, общественный транспорт, больницы или школы?
Гаусс отмечает, что не следует сравнивать различные виды инвестиций, поскольку некоторые из них необходимы для поддержания жизнедеятельности страны, тогда как другие не являются обязательными, поскольку стране не обязательно иметь собственную авиакомпанию.
За последние 29 лет airBaltic обеспечила потребности страны в авиасообщении и стала крупнейшей авиакомпанией во всем Балтийском регионе. Отдача населению положительно влияет на валовой внутренний продукт (ВВП) - это прямое и косвенное влияние, которое airBaltic оказывает на экономику Латвии, и оно касается всех жителей Латвии, так как общий ВВП влияет на всю страну. По последним оценкам, влияние airBaltic на ВВП Латвии превышает 1 миллиард евро. Хотя я согласен с тем, что деньги не были возвращены, другие объекты инфраструктуры, такие как аэропорты, железные дороги и общественный транспорт, также не имеют прямого возврата денег. Все они являются частью создания ВВП и обеспечения определенной инфраструктуры. Итак, вопрос, на который должны ответить налогоплательщики, заключается в следующем: нужна ли нам airBaltic как инфраструктура?" - спрашивает Гаусс.
Важность связей
Гаусс считает, что воздушное сообщение Риги жизненно необходимо, поскольку железнодорожные, автомобильные и морские линии недостаточно развиты, чтобы обеспечить доступ к Европе и миру и наоборот.
"airBaltic играет большую роль в потоке туристов в Латвию, так как у нас более 50% доли рынка в аэропорту "Рига". Въездной туризм в Латвии во многом зависит от airBaltic. Вопрос в том, нужен ли налогоплательщикам входящий туризм, предоставляемый airBaltic, или, может быть, эти туристы могли бы прилететь и другими авиакомпаниями?" - продолжает исполнительный директор airBaltic.
О процессе IPO
Потенциальное IPO airBaltic, или первичное предложение акций, готовится с 2021 года, когда было принято решение вернуть деньги, вложенные во время Covid-19, посредством проведения IPO. Подготовка к IPO - длительный и сложный процесс, который регулируется правилами финансового рынка.
Руководство airBaltic продолжит подготовку к потенциальному IPO не ранее чем во второй половине 2024 года. Это зависит от рыночных условий и дополнительных решений, которые акционеры должны принять в процессе подготовки к IPO. Если по каким-то причинам не удастся провести IPO во второй половине 2024 года, это будет сделано в будущем, поясняет Гаусс. Чтобы это обеспечить, руководство должно найти решения для достижения запланированных показателей роста, выручки и прибыли без получения нового финансирования на рынках капитала.
Участие компании в возможном IPO airBaltic
Понятно, что потенциальное размещение акций на местной рижской бирже Nasdaq позволило бы всем жителям стран Балтии стать акционерами airBaltic. В текущем подготовительном процессе руководство airBaltic работает над различными способами, с помощью которых жители Латвии и других стран Балтии могли бы принять участие и стать акционерами этой успешной компании, - говорит Гаусс.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!