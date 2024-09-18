Знаменитый американский производитель пластиковой посуды Tupperware, который уже несколько лет боролся с падением продаж, начал процедуру банкротства в суде штата Делавэр, сообщает Rus.Postimees.
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Легендарный производитель товаров для дома объявил о банкротстве
Перевод: Сергей Светлов
Компания Tupperware Brands Corp подала заявление о банкротстве после многолетних проблем, связанных с падением продаж и ростом конкуренции. Согласно заявлению компании, поданному в рамках защиты от банкротства на фондовой бирже, активы предприятия оцениваются в пределах от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов, тогда как ее обязательства составляют от 1 до 10 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Акции компании уже упали почти в два раза по сравнению с прошлым годом.