Легендарный производитель товаров для дома объявил о банкротстве

Компания Tupperware Brands Corp подала заявление о банкротстве после многолетних проблем, связанных с падением продаж и ростом конкуренции. Согласно заявлению компании, поданному в рамках защиты от банкротства на фондовой бирже, активы предприятия оцениваются в пределах от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов, тогда как ее обязательства составляют от 1 до 10 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Акции компании уже упали почти в два раза по сравнению с прошлым годом.