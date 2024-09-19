Минземледелия обвинили в растрате почти 3 млн евро при строительстве зарядных станций для электромобилей

"Мы понимаем стремление Минземледелия идти в направлении зеленого курса, но то, что обнаружила ревизия, говорит о том, что в данном случае зеленый курс, скорее, использовался как прикрытие для необоснованного и расточительного использования средств государственного бюджета", - заявила член совета Госконтроля Инга Вилка.

Министерство земледелия построило сеть зарядных станций, установив 52 зарядных устройства мощностью в 60 Вт в 42 пунктах. При этом, как установила ревизия, выбор столь мощного оборудования не отвечает ни государственным документам планирования, ни сложившейся практике. Ревизоры ссылаются на опыт госкомпаний, которые для своих нужд устанавливают зарядки для автомобилей - они утверждают, что ставить такие мощные станции нет смысла из-за технических сложностей и высокой стоимости содержания.

Отмечается, что министерство объявило закупку, не указав ни размер своего электропарка, ни количество необходимых зарядок, ни места, где они должны находиться, так что подрядчик должен был разработать план сети.

Ведомство уже в 2022 году заплатило коммерсанту 2,4 миллиона евро - около 80% выделенных средств; первые же станции были установлены только осенью 2023 года, а в целом реализация проекта завершилась в июле 2024 года. Госконтроль отмечает, что два года назад, когда проект начинался, у структур Минземледелия было только шесть электромобилей. В августе 2024 года более половины всех построенных в результате этой закупки станций стояли без дела, зарядкой к тому моменту воспользовались лишь в 15 местах.

При этом лишь в нескольких местах сеть позволяет использовать установленное оборудование на полную мощность. А 18 станций установлены в местах, где находятся подразделения Государственной лесной службы, и эти станции вообще не используются.

Учитывая опыт государственных компаний, Минземледелия могло бы сэкономить 2,7 миллиона евро, если бы построило сеть зарядок, соответствующую ее реальным потребностям, утверждают в Госконтроле.

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