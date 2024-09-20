Силиня пообещала увеличение зарплат пограничников в Латгале

Как сообщает Государственная канцелярия, премьер-министр отметила, что Латвия вкладывает крупные средства в усиление защиты и укрепление внешних границ Европейского союза (ЕС) и НАТО, поэтому продолжит поднимать вопрос о необходимости дополнительной поддержки ЕС для стимулирования экономической активности в регионах, расположенных вблизи внешних границ.

Премьер посетила колледж Государственной пограничной охраны (ГПО), где встретилась с будущими пограничниками, кинологами и представителями ГПО, Государственной полиции, Национальных вооруженных сил и Государственной пожарно-спасательной службы, чтобы обсудить эффективное сотрудничество между службами, самоуправлениями и государственными органами по вопросам безопасности.

Также глава правительства встретилась с депутатами Резекненской думы и временной администрацией, которая принимает меры по стабилизации финансовой ситуации в Резекне. Она отметила, что временная администрация предпринимает шаги, чтобы упорядочить городское хозяйство, а инвестиционные проекты способствовали развитию экономики региона.

Силиня отметила, что значительная часть дополнительных средств, выделенных в бюджете следующего года на меры безопасности, будет направлена в Латгале - для повышения зарплат пограничников и работников других служб, укрепления границы и других мер. Кроме того, в следующем году режим налогообложения рабочей силы будет более выгодным для предприятий.

Премьер приняла участие в открытии нового офиса Bite Latvija в Резекне, где будут работать около 150 человек, посетила предприятие по производству боеприпасов Baltic Bullets и деревообрабатывающее предприятие Verems.

"Дополнительные средства, выделенные для внутренней и внешней безопасности, получит также Резекне и вся Латгале. Латвия защищает внешние границы ЕС, вкладывая значительные средства и в развитие Национальных вооруженных сил, и в укрепление границ", - сказала премьер.

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